Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    В «Пари НН» отреагировали на новость о приглашении Жигулева на просмотр

    Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов не подтвердил, что клуб может подписать экс-полузащитника «Краснодара» Илью Жигулева.

    Сообщалось, что 26-летний футболист на следующей неделе должен прибыть в расположение нижегородского клуба на просмотр.

    «Не хочу комментировать очередные слухи. Пока у нас нет никакой конкретики по этому футболисту», – сказал Кудряшов.

    • 26-летний Жигулев был на просмотре в «Спартаке».
    • Московский клуб отказался от услуг хавбека из-за проблем с заявкой.
    • В апреле футболист покинул польский «Заглембе». С ним расторгли контракт.

    Новости по теме
    Жигулев после «Спартака» отправится на просмотр в другой клуб РПЛ 1
    Гурцкая: «Пари НН» с Галактионовым вылетит из РПЛ» 2
    Кукуян – главный судья матча «Динамо» – «Спартак». Он работал на «Зенит» – ЦСКА 45
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11