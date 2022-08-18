В «Пари НН» отреагировали на новость о приглашении Жигулева на просмотр

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов не подтвердил, что клуб может подписать экс-полузащитника «Краснодара» Илью Жигулева.

Сообщалось, что 26-летний футболист на следующей неделе должен прибыть в расположение нижегородского клуба на просмотр.

«Не хочу комментировать очередные слухи. Пока у нас нет никакой конкретики по этому футболисту», – сказал Кудряшов.