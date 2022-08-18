17-летний Майсторович прокомментировал переход в «Динамо»

Защитник Милан Майсторович прокомментировал переход из «Войводины» в «Динамо».

«Я присоединюсь к «Динамо зимой 2023 года и с этого момента буду выступать за клуб. Я уже посмотрел базу, она идеальная. Условия – супер!

Славиша Йоканович был большим игроком, выступал за сборную Югославии, выиграл чемпионат. Мы немного поговорили, и он объяснил мне, как живeтся в Москве и как устроена работа в «Динамо». Он сказал, что всe здорово.

До скорой встречи! Увидимся на стадионе!» – сказал Майсторович.