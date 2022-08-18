Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    17-летний Майсторович прокомментировал переход в «Динамо»

    Защитник Милан Майсторович прокомментировал переход из «Войводины» в «Динамо».

    «Я присоединюсь к «Динамо зимой 2023 года и с этого момента буду выступать за клуб. Я уже посмотрел базу, она идеальная. Условия – супер!

    Славиша Йоканович был большим игроком, выступал за сборную Югославии, выиграл чемпионат. Мы немного поговорили, и он объяснил мне, как живeтся в Москве и как устроена работа в «Динамо». Он сказал, что всe здорово.

    До скорой встречи! Увидимся на стадионе!» – сказал Майсторович.

    • Первую часть сезона 17-летний футболист проведет в Сербии.
    • Майсторович играл за сборную Сербии на Евро-2022 для игроков до 17 лет.
    • Его команда дошла до 1/2 финала.

    Новости по теме
    Бувач объяснил, зачем «Динамо» подписало 17-летнего серба Майсторовича
    Агент Тюкавина высказался о возможном уходе игрока из «Динамо»
    «Динамо» объявило о переходе 17-летнего серба Майсторовича 2
    Источник: сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11