17-летний Майсторович прокомментировал переход в «Динамо»

Защитник Милан Майсторович прокомментировал переход из «Войводины» в «Динамо».
«Я присоединюсь к «Динамо зимой 2023 года и с этого момента буду выступать за клуб. Я уже посмотрел базу, она идеальная. Условия – супер!
Славиша Йоканович был большим игроком, выступал за сборную Югославии, выиграл чемпионат. Мы немного поговорили, и он объяснил мне, как живeтся в Москве и как устроена работа в «Динамо». Он сказал, что всe здорово.
До скорой встречи! Увидимся на стадионе!» – сказал Майсторович.
- Первую часть сезона 17-летний футболист проведет в Сербии.
- Майсторович играл за сборную Сербии на Евро-2022 для игроков до 17 лет.
- Его команда дошла до 1/2 финала.
Источник: сайт «Динамо»