Мозес перенес операцию. Восстановление займет полгода

«Спартак» сообщил, что футболист команды Виктор Мозес успешно прооперирован в Германии.

«Игрока сопровождал руководитель медицинского департамента красно-белых Кирилл Козлов.

Напомним, нигериец получил повреждение ахиллова сухожилия в матче четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:0).

Восстановление Мозеса должно занять около шести месяцев. Желаем Виктору успешной реабилитации и ждем его скорейшего возвращения на поле!» – написал «Спартак».