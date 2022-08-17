Мозес перенес операцию. Восстановление займет полгода

«Спартак» сообщил, что футболист команды Виктор Мозес успешно прооперирован в Германии.
«Игрока сопровождал руководитель медицинского департамента красно-белых Кирилл Козлов.
Напомним, нигериец получил повреждение ахиллова сухожилия в матче четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:0).
Восстановление Мозеса должно занять около шести месяцев. Желаем Виктору успешной реабилитации и ждем его скорейшего возвращения на поле!» – написал «Спартак».
- В этом сезоне Мозес забил 2 гола в 4 играх.
- 31-летний Мозес стоит 3,5 миллиона евро.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
Источник: официальный сайт «Спартака»