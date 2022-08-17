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    Мозес перенес операцию. Восстановление займет полгода

    «Спартак» сообщил, что футболист команды Виктор Мозес успешно прооперирован в Германии.

    «Игрока сопровождал руководитель медицинского департамента красно-белых Кирилл Козлов.

    Напомним, нигериец получил повреждение ахиллова сухожилия в матче четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:0).

    Восстановление Мозеса должно занять около шести месяцев. Желаем Виктору успешной реабилитации и ждем его скорейшего возвращения на поле!» – написал «Спартак».

    • В этом сезоне Мозес забил 2 гола в 4 играх.
    • 31-летний Мозес стоит 3,5 миллиона евро.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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