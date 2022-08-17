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    «Я выберусь из этой жопы». Владелец «Велеса» – о месте в зоне вылета Первой лиги

    Евгений Шиленков, владелец «Велеса», заверил, что команда покинет место в зоне вылета Первой лиги.

    – Моя инфа верна: вы не убираете главного тренера Михаила Сальникова?

    – А почему я его должен убирать? Потому что вам хочется инфоповода или потому, что кто-то так говорит или считает?

    – Потому что четыре поражения подряд. Потому что нет игры. Потому что этот тренер не подходит вам под футбольную философию.

    – Когда он решит уйти или когда я решу расстаться, тогда мы это решим и озвучим. Какого-то из этих условий еще не произошло, чтобы мы расстались. Михаил еще сам не понимает того, что он может. Когда человек стоит на краю пропасти, он реагирует иначе, чем когда находится в чистом поле. Сальников готовит команду к Нижнекамску.

    На самом деле, это интересно – поверить в себя, найти ресурс в себе и в команде для того, чтобы переломить эту тенденцию... Я выберусь из этой жопы (турнирной)! Очень не хочу в ней оставаться. Если не выберусь, то футбол просто не мое. Знаю, какой вы зададите следующий вопрос. Отвечаю: решение приму в воскресенье вечером.

    • Михаил Сальников пришел в «Велес» летом из «Челябинска».
    • «Велес» идет в таблице предпоследним.
    • Московский клуб основан в 2016 году.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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