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    Михаил Сальников

    Тренер
    Имя Михаил
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Сальников
    Гражданство Россия
    Дата рождения 17 декабря 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Велес 6 1 5 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2022 Велес 2 : 1 Балтика
    24.07.2022 Динамо Мх 1 : 0 Велес
    30.07.2022 Велес 0 : 2 Родина
    06.08.2022 Енисей 2 : 1 Велес
    13.08.2022 Велес 0 : 2 Уфа
    21.08.2022 Нефтехимик 2 : 0 Велес
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