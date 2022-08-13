Тренер «Велеса» получил красную карточку за удар игрока «Уфы» мячом

Главный тренер «Велеса» Михаил Сальников был удален в матче пятого тура Первой лиги против «Уфы».
Он ударил мячом нападающего башкирской команды Данила Ахатова.
Арбитр Иван Сиденков показал Сальникову прямую красную карточку.
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Главный тренер «Велеса» Михаил Сальников был удален в матче пятого тура Первой лиги против «Уфы».
Он ударил мячом нападающего башкирской команды Данила Ахатова.
Арбитр Иван Сиденков показал Сальникову прямую красную карточку.