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    Тренер «Велеса» получил красную карточку за удар игрока «Уфы» мячом

    Главный тренер «Велеса» Михаил Сальников был удален в матче пятого тура Первой лиги против «Уфы».

    Он ударил мячом нападающего башкирской команды Данила Ахатова.

    Арбитр Иван Сиденков показал Сальникову прямую красную карточку.

    • «Уфа» победила со счетом 2:0.
    • «Велес» потерпел 4-е поражение подряд.

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    Источник: «Бомбардир»

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