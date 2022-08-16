«Динамо» подпишет контракт с 17-летним сербом. Он уже прилетел в Москву

«Динамо» близко к заключению соглашения с защитником «Войводины» Миланом Майсторовичем, сообщает «СЭ».

17-летний серб уже прибыл в Москву. Переход должен состояться в ближайшие дни.

Международные трансферы игроков до 18 лет запрещены, поэтому ближайшие полгода Майсторович проведет в «Войводине». Он должен присоединиться к «Динамо» после 21 февраля 2023 года, когда станет совершеннолетним.