«Динамо» подпишет контракт с 17-летним сербом. Он уже прилетел в Москву

«Динамо» близко к заключению соглашения с защитником «Войводины» Миланом Майсторовичем, сообщает «СЭ».
17-летний серб уже прибыл в Москву. Переход должен состояться в ближайшие дни.
Международные трансферы игроков до 18 лет запрещены, поэтому ближайшие полгода Майсторович проведет в «Войводине». Он должен присоединиться к «Динамо» после 21 февраля 2023 года, когда станет совершеннолетним.
- Майстрович играл за сборную Сербию на Евро-2022 для игроков до 17 лет.
- Его команда дошла до 1/2 финала.
Источник: «Спорт-Экспресс»