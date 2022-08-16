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    «Динамо» подпишет контракт с 17-летним сербом. Он уже прилетел в Москву

    «Динамо» близко к заключению соглашения с защитником «Войводины» Миланом Майсторовичем, сообщает «СЭ».

    17-летний серб уже прибыл в Москву. Переход должен состояться в ближайшие дни.

    Международные трансферы игроков до 18 лет запрещены, поэтому ближайшие полгода Майсторович проведет в «Войводине». Он должен присоединиться к «Динамо» после 21 февраля 2023 года, когда станет совершеннолетним.

    • Майстрович играл за сборную Сербию на Евро-2022 для игроков до 17 лет.
    • Его команда дошла до 1/2 финала.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2022 22:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +653

      Solist345345 1 час назад

      Тренер своих подтягивает.

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