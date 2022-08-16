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    «Спартак» организует прощальный матч для Ещенко и Реброва в рамках матча легенд с «Зенитом»

    Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал решение организовать прощальный матч для него и Артема Реброва в рамках встречи легенд «Спартака» и петербургского «Зенита».

    «Пока эмоций от предстоящего прощального матча нет, наверное, они будут ближе ко 2 сентября, когда выйду на поле. Конечно, очень приятно, что «Спартак» делает прощальный матч для меня и Артема Реброва, тем более с таким соперником. Настрой на игру один – победить!

    Клуб решил совместить матч ветеранов и прощальный матч. Это идея хорошая. Жду, что болельщики заполнят наш стадион. А после игры перевернем календарь на 3 сентября», – сказал Ещенко.

    • 8 июля ветераны «Зенита» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в Санкт-Петербурге.
    • Победу петербургским ветеранам принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.
    • Ответный матч пройдет 2 сентября на «Открытие Банк Арене».

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    Источник: «Матч ТВ»

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