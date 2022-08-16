Сайманов: «ФИФА и УЕФА обокрали «Рубин». Какие могут быть претензии к Слуцкому?»

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о главном тренере клуба Леониде Слуцком.

— Были новости, что Леонид Слуцкий может быть уволен, если неудачная серия продолжится. Это бред?

— Конечно же, это полный бред! Слушайте, он собирает уже четвертую команду. У меня даже не поворачивается язык ему какие-то претензии предъявлять. Я присутствую на каждой тренировке, все сам прекрасно вижу. Кредит доверия у него большой.

Мы строим абсолютно новую команду. Вроде только ее построили и произошли известные события, ФИФА и УЕФА просто обокрали нас. Какие претензии могут быть к тренеру? Меня удивляют некоторые специалисты, которые говорят: «А как другие играют?»