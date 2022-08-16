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    Сайманов: «ФИФА и УЕФА обокрали «Рубин». Какие могут быть претензии к Слуцкому?»

    Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о главном тренере клуба Леониде Слуцком.

    — Были новости, что Леонид Слуцкий может быть уволен, если неудачная серия продолжится. Это бред?

    — Конечно же, это полный бред! Слушайте, он собирает уже четвертую команду. У меня даже не поворачивается язык ему какие-то претензии предъявлять. Я присутствую на каждой тренировке, все сам прекрасно вижу. Кредит доверия у него большой.

    Мы строим абсолютно новую команду. Вроде только ее построили и произошли известные события, ФИФА и УЕФА просто обокрали нас. Какие претензии могут быть к тренеру? Меня удивляют некоторые специалисты, которые говорят: «А как другие играют?»

    • «Рубин» по итогам прошлого сезона вылетел из РПЛ.
    • Команда идет на 8-м месте в ФНЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:02
    Комментарии3
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      Рейтинг: +587

      чаппай 1 час назад

      фифа и уефа обокрали??? прям на ровном месте взяли и обокрали???
      без причины и без повода??? А яйца-то где, чтобы вещи своими именами называть, господин Сайманов??? Или так и будем не замечать настоящих воров и убийц в кремле????
      Не первый раз уже удивляюсь, как Слуцкий может работать с этим ватником..

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      Рейтинг: +4315

      Enter2006 > чаппай 1 час назад

      "вещи своими именами"? НАТО и США ведёт войну с Россией. Они так по всему миру делают, через "третьи страны". Сейчас через Украину, бедную измученную, братскую России Украину. Вот бы в США жахнуть чем нибудь, чтобы аппетиты поубавить. Вот и вся правда. Я русский и у меня много друзей украинцев, и мы все в акуе что творится, совсем недавно собирались и обсуждали... У нас машины на одной стоянке, у них украинские номера, ни кто пальцем не трогает машины. Уважение друг к другу, даже сало мне дарили украинское с горилкой, я тебе честно говорю! Очень вкусное. )) Украинцы - мои друзья! У пусть США с НАТО хоть лопнут, я своего мнения не изменю. Вот такие вещи своими именами.

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      Рейтинг: +4315

      Enter2006 2 часа назад

      Рустем, тебя бы и в Химки! Так уважать своего тренера в любой ситуации. А то в Химках в руководстве скопились одни 3,14дарасы убравшие Юрана!!!

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