Сайманов: «ФИФА и УЕФА обокрали «Рубин». Какие могут быть претензии к Слуцкому?»

фифа и уефа обокрали??? прям на ровном месте взяли и обокрали???
без причины и без повода??? А яйца-то где, чтобы вещи своими именами называть, господин Сайманов??? Или так и будем не замечать настоящих воров и убийц в кремле????
Не первый раз уже удивляюсь, как Слуцкий может работать с этим ватником..
Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о главном тренере клуба Леониде Слуцком.
— Были новости, что Леонид Слуцкий может быть уволен, если неудачная серия продолжится. Это бред?
— Конечно же, это полный бред! Слушайте, он собирает уже четвертую команду. У меня даже не поворачивается язык ему какие-то претензии предъявлять. Я присутствую на каждой тренировке, все сам прекрасно вижу. Кредит доверия у него большой.
Мы строим абсолютно новую команду. Вроде только ее построили и произошли известные события, ФИФА и УЕФА просто обокрали нас. Какие претензии могут быть к тренеру? Меня удивляют некоторые специалисты, которые говорят: «А как другие играют?»
- «Рубин» по итогам прошлого сезона вылетел из РПЛ.
- Команда идет на 8-м месте в ФНЛ.
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