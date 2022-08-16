Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    Жена Ари: «Чисто по-женски понимаю Зарему. На нее в «Спартаке» обрушилось столько критики»

    Наталья Грызлова, супруга бразильского нападающего Ари, высказалась о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

    «Роль молодых и красивых девушек воспринимается сомнительно в мире футбола. На серьезных встречах на девушку не обращают внимания. Считается, что женщины ничего не понимают в футболе. Девушки либо танцуют с помпонами, либо являются просто жeнами футболистов.

    Но время меняется, и женщины всe чаще доказывает свои сильные стороны на руководящих должностях. Пример – «Спартак», где на девушку обрушилось столько критики.

    Зарема – загадочная и яркая личность. К сожалению, еe не воспринимают болельщики. Много негативного PR в еe сторону. Мне интересно, как она с этим справляется. Чисто по-женски еe понимаю. О еe профессионализме и знаниях все могут только догадываться», — сказала Грызлова.

    • Зарема в мае 2021-го стала членом совета директоров клуба, но через 18 дней покинула его.
    • «Спартак» единолично лидирует в РПЛ по итогам 5 туров.

    Новости по теме
    Зарема: «Не буду оформлять Fan ID. Лучше сходим всей семьей на балет «Спартак» 6
    «Это их колизей. Давно не обыгрывали «Сочи». Бородин ответил Зареме после 0:3 со «Спартаком» 4
    «Это наш колизей!» Зарема – о разгромной победе «Спартака» над «Сочи» 11
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:27
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1914

      Vitaga 1 час назад

      ну зарема уже далеко не молодая и красота своеобразная на любителя. загадочная и яркая она от своих порой бредовых и странных постов. вроде бы и умная но такую ересь порой заряжает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4315

      Enter2006 1 час назад

      Да ладно? )) В "Лиге приколов" Зарема как раз на своём месте ) И я желаю здоровья ей и её ребёночку относительно недавно родившегося. Добра! Только добра!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11