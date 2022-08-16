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  • Жена Ари: «Чисто по-женски понимаю Зарему. На нее в «Спартаке» обрушилось столько критики»

Жена Ари: «Чисто по-женски понимаю Зарему. На нее в «Спартаке» обрушилось столько критики»

16 августа 2022, 08:27
3

Наталья Грызлова, супруга бразильского нападающего Ари, высказалась о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Роль молодых и красивых девушек воспринимается сомнительно в мире футбола. На серьезных встречах на девушку не обращают внимания. Считается, что женщины ничего не понимают в футболе. Девушки либо танцуют с помпонами, либо являются просто жeнами футболистов.

Но время меняется, и женщины всe чаще доказывает свои сильные стороны на руководящих должностях. Пример – «Спартак», где на девушку обрушилось столько критики.

Зарема – загадочная и яркая личность. К сожалению, еe не воспринимают болельщики. Много негативного PR в еe сторону. Мне интересно, как она с этим справляется. Чисто по-женски еe понимаю. О еe профессионализме и знаниях все могут только догадываться», — сказала Грызлова.

  • Зарема в мае 2021-го стала членом совета директоров клуба, но через 18 дней покинула его.
  • «Спартак» единолично лидирует в РПЛ по итогам 5 туров.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ари Салихова Зарема
Комментарии (3)
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Enter2006
1660630948
Да ладно? )) В "Лиге приколов" Зарема как раз на своём месте ) И я желаю здоровья ей и её ребёночку относительно недавно родившегося. Добра! Только добра!
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Vitaga
1660632343
ну зарема уже далеко не молодая и красота своеобразная на любителя. загадочная и яркая она от своих порой бредовых и странных постов. вроде бы и умная но такую ересь порой заряжает
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NewLife
1660642107
«Чисто по-женски еe понимаю.» Ее не по-женски надо понимать, это баба с яйцами.
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