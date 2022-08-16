Жена Ари: «Чисто по-женски понимаю Зарему. На нее в «Спартаке» обрушилось столько критики»

Наталья Грызлова, супруга бразильского нападающего Ари, высказалась о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Роль молодых и красивых девушек воспринимается сомнительно в мире футбола. На серьезных встречах на девушку не обращают внимания. Считается, что женщины ничего не понимают в футболе. Девушки либо танцуют с помпонами, либо являются просто жeнами футболистов.

Но время меняется, и женщины всe чаще доказывает свои сильные стороны на руководящих должностях. Пример – «Спартак», где на девушку обрушилось столько критики.

Зарема – загадочная и яркая личность. К сожалению, еe не воспринимают болельщики. Много негативного PR в еe сторону. Мне интересно, как она с этим справляется. Чисто по-женски еe понимаю. О еe профессионализме и знаниях все могут только догадываться», — сказала Грызлова.