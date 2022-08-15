Промес высказался о лидерстве «Спартака» в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал успешную серию в исполнении своей команды.

– Квинси, с победой, она уже четвертая подряд. «Спартак» сейчас не остановить?

– Именно сейчас получается так, что мы одержали четыре победы подряд. Но впереди почти полный сезон, и важно бережно хранить этот настрой. Во всех матчах нам будет непросто.

Мы показали, на что способны. Но нужны быть готовыми к каждому сопернику в каждом туре. Четвертая победа кряду – это здорово. Мы в хорошей форме.