Роналду все еще может оказаться в «Атлетико». Симеоне рассчитывает, что португалец даст эффект, как Суарес в сезоне-2020/21

Трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Атлетико» по-прежнему возможен.

Видеть 37-летнего футболиста в своей команде хочет главный тренер мадридцев Диего Симеоне.

Он считает, что португалец может дать эффект, как Луис Суарес в сезоне-2020/21. Тогда уругваец стал лучшим бомбардиром клуба и привел его к чемпионству.