Роналду все еще может оказаться в «Атлетико». Симеоне рассчитывает, что португалец даст эффект, как Суарес в сезоне-2020/21

Трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Атлетико» по-прежнему возможен.
Видеть 37-летнего футболиста в своей команде хочет главный тренер мадридцев Диего Симеоне.
Он считает, что португалец может дать эффект, как Луис Суарес в сезоне-2020/21. Тогда уругваец стал лучшим бомбардиром клуба и привел его к чемпионству.
- Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
- В 2 турах АПЛ он не совершил ни одного голевого действия.
- Форвард хочет играть в Лиге чемпионов, а «Юнайтед» квалифицировался только в Лигу Европы.
Источник: твиттер журналиста Гильема Балаге