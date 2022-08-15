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    Роналду все еще может оказаться в «Атлетико». Симеоне рассчитывает, что португалец даст эффект, как Суарес в сезоне-2020/21

    Трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Атлетико» по-прежнему возможен.

    Видеть 37-летнего футболиста в своей команде хочет главный тренер мадридцев Диего Симеоне.

    Он считает, что португалец может дать эффект, как Луис Суарес в сезоне-2020/21. Тогда уругваец стал лучшим бомбардиром клуба и привел его к чемпионству.

    • Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
    • В 2 турах АПЛ он не совершил ни одного голевого действия.
    • Форвард хочет играть в Лиге чемпионов, а «Юнайтед» квалифицировался только в Лигу Европы.

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    Источник: твиттер журналиста Гильема Балаге

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1526

      Alex Y 20 минут назад

      В Спортинг пора возвращаться как он и сам хотел

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      Рейтинг: +14818

      Fusballer 40 минут назад

      Да ё-моё, на Дзюбу уже посмотрите! Топ-нападающий, лучший игрок в истории! Бесплатно! Он даст такой эффект, что всяким роналдам, варди и суаресам и не снилось!

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      Рейтинг: +93

      Miru mir > Fusballer 17 минут назад

      Бесплатно! ----Вот это и насторажавает.К тому же люди говорят вороватый он. А его рукоблудие на всю страну....
      Ну неее.Это уж слишком...

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