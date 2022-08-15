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  • Баженов: «Сейчас мне легче вернуться в «Спартак», чем Дзюбе»

Баженов: «Сейчас мне легче вернуться в «Спартак», чем Дзюбе»

15 августа 2022, 12:37
6

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов не верит в возвращение Артема Дзюбы в московский клуб.

«Дзюба в «Спартаке»? Я думаю, что это закрытая книга. Никаких шансов. Мне легче попасть в «Спартак» сейчас, чем Артему (смеется).

Конечно, Дзюба – хороший футболист, мне бы хотелось, чтобы он остался в РПЛ. В любой команде он может стать лидером.

Как бы кто к нему не относился, но игрок он хороший. Посмотрим, где по итогу он окажется», – сказал Баженов.

  • 33-летний Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • Форвард более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Зенита».
  • Баженов в июле объявил о завершении карьеры.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Баженов Никита Дзюба Артем
Комментарии (6)
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3meeeD
1660556503
Его закидают ссаными тряпками Ты на..й там не нужен Так что вам обоим х.й попасть
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Enter2006
1660562441
В Спартак? Дзюба? Ахахаха! Хороший анекдот ))
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шахта Заполярная
1660567868
Это существо (дюпа) пусть забудет дорогу в Спартак. Бледно-голубые выкинули из команды как использованное резиновое изделие Судьба всех дюб
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alefreddy
1660568303
Саудовская Аравия по нему скучает
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zigbert
1660572447
Многие болельщики Спартака не хотят такого возвращения. Слишком много гадостей совершил Дзюба в отношении бывшей команды.
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