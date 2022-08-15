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    Баженов: «Сейчас мне легче вернуться в «Спартак», чем Дзюбе»

    Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов не верит в возвращение Артема Дзюбы в московский клуб.

    «Дзюба в «Спартаке»? Я думаю, что это закрытая книга. Никаких шансов. Мне легче попасть в «Спартак» сейчас, чем Артему (смеется).

    Конечно, Дзюба – хороший футболист, мне бы хотелось, чтобы он остался в РПЛ. В любой команде он может стать лидером.

    Как бы кто к нему не относился, но игрок он хороший. Посмотрим, где по итогу он окажется», – сказал Баженов.

    • 33-летний Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • Форвард более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента после ухода из «Зенита».
    • Баженов в июле объявил о завершении карьеры.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4271

      Enter2006 12 минут назад

      В Спартак? Дзюба? Ахахаха! Хороший анекдот ))

      0
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      Рейтинг: +181

      Аден 1 час назад

      дЗюпа могет стать не лидером, а пи дером. Хотя, в бЗдените может уже и стал. Да и футболистиком дЗюпа была так себе.

      4
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      Рейтинг: +606

      3meeeD 1 час назад

      Его закидают ссаными тряпками
      Ты на..й там не нужен
      Так что вам обоим х.й попасть

      3
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      Рейтинг: +13402

      playsh > 3meeeD 1 час назад

      Это как анус с пальцем,перепутать сложно...Прости,Господи.

      3
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