Баженов: «Сейчас мне легче вернуться в «Спартак», чем Дзюбе»

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов не верит в возвращение Артема Дзюбы в московский клуб.

«Дзюба в «Спартаке»? Я думаю, что это закрытая книга. Никаких шансов. Мне легче попасть в «Спартак» сейчас, чем Артему (смеется).

Конечно, Дзюба – хороший футболист, мне бы хотелось, чтобы он остался в РПЛ. В любой команде он может стать лидером.

Как бы кто к нему не относился, но игрок он хороший. Посмотрим, где по итогу он окажется», – сказал Баженов.