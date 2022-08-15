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    Симеоне отказался отвечать на вопрос о Роналду

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не стал комментировать информацию об интересе мадридского клуба к форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    «Слухи по этому поводу возникают постоянно. Это часть работы. Я же сконцентрирован на следующем матче против «Хетафе» и тех футболистах, которые есть в нашем составе», – сказал Симеоне.

    • Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
    • В 2 турах АПЛ португалец не совершил ни одного голевого действия.
    • Он хочет играть в Лиге чемпионов, а «Юнайтед» квалифицировался только в Лигу Европы.

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    Источник: Mundo Deportivo

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