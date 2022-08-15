Симеоне отказался отвечать на вопрос о Роналду

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не стал комментировать информацию об интересе мадридского клуба к форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Слухи по этому поводу возникают постоянно. Это часть работы. Я же сконцентрирован на следующем матче против «Хетафе» и тех футболистах, которые есть в нашем составе», – сказал Симеоне.
- Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки «МЮ» из-за личных обстоятельств.
- В 2 турах АПЛ португалец не совершил ни одного голевого действия.
- Он хочет играть в Лиге чемпионов, а «Юнайтед» квалифицировался только в Лигу Европы.
Источник: Mundo Deportivo