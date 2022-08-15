«Играем в футбол для болельщиков, которых нет». Карпин – о Fan ID

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о внедрении системы Fan ID на российских стадионах.
«О Fan ID. Вы видите в Нижнем Новгороде 5000 [зрителей]. На топовые матчи ходит по 5000. Кому это нужно, для чего это нужно, никто не объяснил. Законы принимаются, потом меняются. Можно их смягчать.
В футбол мы для кого играем? Для болельщиков, которых нет. К кому можно обратиться? Кто может пересмотреть это, отменить? Мы до сих пор не понимаем, для чего это сделано. Никто не понимает.
Если для безопасности, то с 2018 года никаких проблем не было. Если там с ЦСКА были поджоги, камеры не работали, то пусть там Fan ID и ставят.
Почему Нижний Новгород при таком стадионе должен играть с пятью тысячами болельщиков? А там, где нет Fan ID, то по 15-20 тысяч приходят.
Мы в Ростове не можем играть с 20 тысячами, а в Краснодаре могут? У нас надо Fan ID, а там нет. Почему такое неравноправие? Либо вводите везде, либо не вводите нигде. Для равноправия», – сказал Карпин.
- С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.