«Играем в футбол для болельщиков, которых нет». Карпин – о Fan ID

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о внедрении системы Fan ID на российских стадионах.

«О Fan ID. Вы видите в Нижнем Новгороде 5000 [зрителей]. На топовые матчи ходит по 5000. Кому это нужно, для чего это нужно, никто не объяснил. Законы принимаются, потом меняются. Можно их смягчать.

В футбол мы для кого играем? Для болельщиков, которых нет. К кому можно обратиться? Кто может пересмотреть это, отменить? Мы до сих пор не понимаем, для чего это сделано. Никто не понимает.

Если для безопасности, то с 2018 года никаких проблем не было. Если там с ЦСКА были поджоги, камеры не работали, то пусть там Fan ID и ставят.

Почему Нижний Новгород при таком стадионе должен играть с пятью тысячами болельщиков? А там, где нет Fan ID, то по 15-20 тысяч приходят.

Мы в Ростове не можем играть с 20 тысячами, а в Краснодаре могут? У нас надо Fan ID, а там нет. Почему такое неравноправие? Либо вводите везде, либо не вводите нигде. Для равноправия», – сказал Карпин.