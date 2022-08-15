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  • «Играем в футбол для болельщиков, которых нет». Карпин – о Fan ID

«Играем в футбол для болельщиков, которых нет». Карпин – о Fan ID

15 августа 2022, 07:13
6

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о внедрении системы Fan ID на российских стадионах.

«О Fan ID. Вы видите в Нижнем Новгороде 5000 [зрителей]. На топовые матчи ходит по 5000. Кому это нужно, для чего это нужно, никто не объяснил. Законы принимаются, потом меняются. Можно их смягчать.

В футбол мы для кого играем? Для болельщиков, которых нет. К кому можно обратиться? Кто может пересмотреть это, отменить? Мы до сих пор не понимаем, для чего это сделано. Никто не понимает.

Если для безопасности, то с 2018 года никаких проблем не было. Если там с ЦСКА были поджоги, камеры не работали, то пусть там Fan ID и ставят.

Почему Нижний Новгород при таком стадионе должен играть с пятью тысячами болельщиков? А там, где нет Fan ID, то по 15-20 тысяч приходят.

Мы в Ростове не можем играть с 20 тысячами, а в Краснодаре могут? У нас надо Fan ID, а там нет. Почему такое неравноправие? Либо вводите везде, либо не вводите нигде. Для равноправия», – сказал Карпин.

  • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (6)
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paracetamol
1660539859
Бюрократы рулят, им на все плевать, лишь был бы покой и порядочек. В Питере без Fan ID 50 тыщ пришлой!
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Enter2006
1660540043
Сейчас сезон отпусков закончится, похолодает, вообще только голубей на стадионах будете видеть. Когда жирные жопы с правительства поймут что сильно накосячили? Fan ID - накуй иди!
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Sany-116
1660546519
полностью согласен вводить значит везде
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моэм
1660547194
Конечно сделано несправедливо ...КРОМЕ ЗЕНИТА , п чтобы протекция не бросалась в глаза , то "пристегнули" к Зениту несколько клубов ... Карпин выразил чаяния народа , но чиновники не слышат голос народа ... так ВСЕГДА и дальше будет ...можно и дальше возмущаться СЛОВАМИ , типа покричали и будя ...а делать то что то будем ?
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моэм
1660553996
Кстати все " независимые КУПЛЕННЫЕ " властью СМИ , после слов Карпина ; вводить FAN ID везде или нигде ? ... истолковали это что Карпин против FAN ID ... жаль некому этим извратителям язык отрезать , а некоторым прозападным полезно будет для России вместе с головой .
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