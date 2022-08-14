⚡ РПЛ. «Спартак» разгромил «Сочи» (3:0) и вышел на первое место, у Промеса дубль

«Спартак» крупно обыграл «Сочи» в домашнем матче 5-го тура РПЛ – 3:0.

Дубль сделал Квинси Промес, он вышел в лидеры гонки бомбардиров с шестью голами. Дебютный мяч за московскую команду забил Антон Зиньковский.

«Спартак» набрал 13 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» и «Ростов» на два очка.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Спартак (Москва) – Сочи – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 57; 2:0 – Зиньковский, 71; 3:0 – Промес, 84.

Спартак: Селихов, Джикия (Чернов, 86), Зобнин, Игнатов (Зиньковский, 67), Хлусевич, Литвинов, Умяров, Денисов (Рассказов, 86), Мартинс (Пруцев, 73), Промес, Соболев (Николсон, 86).

Сочи: Адамов, Терехов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов (Жоаозиньо, 64), Цаллагов (Бурмистров, 36), Ангбан (Кравцов, 72), Мелкадзе, Сарвели (Батырев, 63).

Предупреждения: Соболев, 59 – Кравцов, 88.

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