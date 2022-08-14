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  • ⚡ РПЛ. «Спартак» разгромил «Сочи» (3:0) и вышел на первое место, у Промеса дубль

⚡ РПЛ. «Спартак» разгромил «Сочи» (3:0) и вышел на первое место, у Промеса дубль

14 августа 2022, 21:51
121

«Спартак» крупно обыграл «Сочи» в домашнем матче 5-го тура РПЛ – 3:0.

Дубль сделал Квинси Промес, он вышел в лидеры гонки бомбардиров с шестью голами. Дебютный мяч за московскую команду забил Антон Зиньковский.

«Спартак» набрал 13 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» и «Ростов» на два очка.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Спартак (Москва) – Сочи – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 57; 2:0 – Зиньковский, 71; 3:0 – Промес, 84.

Спартак: Селихов, Джикия (Чернов, 86), Зобнин, Игнатов (Зиньковский, 67), Хлусевич, Литвинов, Умяров, Денисов (Рассказов, 86), Мартинс (Пруцев, 73), Промес, Соболев (Николсон, 86).

Сочи: Адамов, Терехов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов (Жоаозиньо, 64), Цаллагов (Бурмистров, 36), Ангбан (Кравцов, 72), Мелкадзе, Сарвели (Батырев, 63).

Предупреждения: Соболев, 59 – Кравцов, 88.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Комментарии (121)
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slavа0508
1660503111
С Победой парни !!!Второй тайм великолепен ... молодцы сегодня победили сильного и неудобного для себя соперника ...
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SpartakMoskwa
1660503116
С победой всех болельщиков Спартака, все начинает налаживаться!!!
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Красногорск_Фан
1660503195
Это была прекрасная игра со стороны Спартака. Во 2-м тайме доминировали, комбинировали, играли в короткий и длинный пас. И никто не ноет что тренер де работает недавно. Его присутствие очень видно. Поздравляю !! Поперло.
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slavа0508
1660503296
Молодцы парни и тренерский штаб . смогли во втором тайме переломить ситуацию ...
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шахта Заполярная
1660503339
Начинаю узнавать родной Спартак. С победой. Молодцы.
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JTherry
1660503340
С крупной победой, Спартак...!!!!! подарили мне на День строителя - победищщщуу...!!!!!!)))) это была классная охота..!!!!!
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SPACE TRUCKIN
1660503395
оле-оле-оле!! всех КБ с победой и отличной ! Промес проснулся! Абаскаль вселил надежду!
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NewLife
1660503622
Газпромовское прокси судейство уже смешит, когда Спартак может так играть вопреки судейству, в отличие от синита, играющему благодаря судьям. В бочке мёда есть ложка дёгтя- это отстойная игра Умярова. Но все равно по отдаче и желанию такие молодцы, что нет слов. Браво Абаскаль.
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oyabun
1660503772
Спартак в порядке!!! И Антохи, наши, оба в порядке, забили свои голы на загляденье! По первому тайму был напряг, конечно, равная игра шла, даже с некоторым преимуществом по моментам в пользу Сочи, но второй тайм расставил всё на свои места. Как парни сыграли - это просто услада души! И Мелкадзе спасибо, конечно, помнит откуда пришел.. )))
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zigbert
1660506111
Всех болельщиков Спартака с отличной победой! Первый тайм не совсем получился но во втором заиграли в полную мощь. Даже отсутствие Мозеса не повлияло на игру. Сейчас есть кем заменить, причем замены не ослабили команду. В общем все молодцы!
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