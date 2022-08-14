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    ⚡ РПЛ. «Спартак» разгромил «Сочи» (3:0) и вышел на первое место, у Промеса дубль

    «Спартак» крупно обыграл «Сочи» в домашнем матче 5-го тура РПЛ – 3:0.

    Дубль сделал Квинси Промес, он вышел в лидеры гонки бомбардиров с шестью голами. Дебютный мяч за московскую команду забил Антон Зиньковский.

    «Спартак» набрал 13 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» и «Ростов» на два очка.

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Спартак (Москва) – Сочи – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Промес, 57; 2:0 – Зиньковский, 71; 3:0 – Промес, 84.

    Спартак: Селихов, Джикия (Чернов, 86), Зобнин, Игнатов (Зиньковский, 67), Хлусевич, Литвинов, Умяров, Денисов (Рассказов, 86), Мартинс (Пруцев, 73), Промес, Соболев (Николсон, 86).

    Сочи: Адамов, Терехов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов (Жоаозиньо, 64), Цаллагов (Бурмистров, 36), Ангбан (Кравцов, 72), Мелкадзе, Сарвели (Батырев, 63).

    Предупреждения: Соболев, 59 – Кравцов, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:51
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    Комментарии103
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    • ...
      Рейтинг: +5183

      ySS 2 минуты назад

      Ещё хотел бы отметить загорелого парня из сборной Люксембурга.
      Удачно старался, пусть и не всю игру провел)

      2
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      Рейтинг: +69276

      insider_retro 2 минуты назад

      Не плохой футболец, приправленный голами, получился...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19628

      derrik2000 > insider_retro 25 секунд назад

      Ну, это только второй тайм.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7346

      Томик 8 минут назад

      Это не какая-нибудь мутотень вчерашняя. Лидер чемпионата играл всё-таки.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1238

      хав_бек 9 минут назад

      Радует результативность! Приятно смотреть футбол с обилием голов)

      4
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      Рейтинг: +11336

      Алексей З 9 минут назад

      Спартачи, с ПОБЕДОЙ !!!
      Шикарный второй тайм.
      Все молодцы , но Антоха и Зоба это что-то.
      Рома расцвёл.
      Абаскаль -Красава !!!
      Всех с Победой...

      4
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      Рейтинг: +4013

      mutabor0992 11 минут назад

      Кстати и судья неплохо отсудил.Дал бороться,играть и не размахивал желтыми.В общем норм.

      1
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      Рейтинг: +993

      inzek 12 минут назад

      Moscow is red-white!!!

      3
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      Рейтинг: +145

      Atyrau85 13 минут назад

      Командный прессинг радует. Вообще все радует. Промес, Зобнин, Селя вообще в порядке, Зиньковского надо пробовать в старте вместо Игнатова. Ну и Умярова на Пруцева. Всех с победой!

      3
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      Рейтинг: +171

      эд100 13 минут назад

      Радует, что судейство уходит на задний план. Причём почти у всех. Нечего особо обсуждать, и тем более сраться с завистниками. Просто радуемся господа Спартачи, задел на рабочую неделю невероятный! Ура!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +19628

      derrik2000 13 минут назад

      Ну, ПЕРВЫЙ ТАЙМ в исполнении Спартака - это нечто... (((
      Зенит или, допустим, ЦСКА федотовский не простили бы.
      Второй тайм...
      Скорости игроков Спартака стали выше, прессинг и всё такое...
      Два гол были забиты после перехватов и ВЕРТИКАЛЬНОМ развитии атаки, т. е. то, что и хочет от команды Абаскаль, как он ранее заявил в интервью.
      Не.
      Всё таки КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ бегать на поле в среднем темпе игрокам Спартака: сразу всё преимущество теряется и на поле появляется зауряд-середнячок.
      Хотя... Если бы Мелкадзе не в штангу попал при 2-0, ещё неизвестно...
      Тем не менее, что есть то есть по истечении 90 минут: крупная победа Спартака над Сочи.
      Не "федотовским" Сочи, а всего лишь "точилинским, т. е. ослабленным и усечённым, но тем не менее.

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      Рейтинг: +171

      эд100 > derrik2000 10 минут назад

      Перестань тень на плетень наводить. Просто порадуйся за всю Краснобелую Страну. аналитикой пускай матчгазпром занимается.

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      Рейтинг: +19628

      derrik2000 > эд100 7 минут назад

      А ТЫ ЛИЧНО не читай МОИ посты.
      Рекомендую.
      Просто сиди в своём угаре и радуйся.
      А я футбол по-другому люблю.

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      Рейтинг: +32650

      VVM1964 > derrik2000 4 минуты назад

      Да не футбол ты любишь, а свое мнение ... (((

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      Рейтинг: +32650

      VVM1964 > эд100 3 минуты назад

      Радуются те, кто болеет за Спартак, но этот субъект к ним не относится (((

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      Рейтинг: +19628

      derrik2000 > VVM1964 1 минуту назад

      А если у тебя нет этого "СВОЕГО МНЕНИЯ", то сиди себе потихоньку в толпе и не отсвечивай: я такое г... вижу каждый день в других сферах деятельности и называется ОНО кратко, оскорбительно ДЛЯ МЕНЯ и непонятно - ЭЛЕКТОРАТ.

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