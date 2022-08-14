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РПЛ. «Ростов» обыграл «Нижний Новгород» (4:3) и догнал «Зенит»

14 августа 2022, 19:26
40

«Ростов» в гостях победил «Нижний Новгород» в матче 5-го тура РПЛ – 4:3.

Дубль сделал форвард ростовчан Дмитрий Полоз. Даниил Уткин забил прямым ударом со штрафного.

Команда Валерия Карпина набрала 11 очков и догнала лидирующий «Зенит».

Россия. РПЛ. 5-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Полоз, 15 (с пенальти); 1:1 – Калинский, 21 (с пенальти); 1:2 – Уткин, 39; 1:3 – Полоз, 57; 2:3 – Милсон, 66; 2:4 – Глебов, 67; 3:4 – Сулейманов, 82.

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Комментарии (40)
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slavа0508
1660494408
С победой Ростов !!!Три победы подряд отличный результат . ВАЛЕРА верим !!!
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Ростов 2019
1660494517
С победой нас. команду и Валеру .
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ySS
1660494719
С победой, ростовчане! Рад за Полоза, Уткин хорош!
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portero
1660494764
Ростов с победой!!!! Пропустили многовато...
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GoLenaStop
1660494789
Матч удался. Полоз и Милсон - лучшие в командах. Последние 25 минут - вообще жесть! Ростельмаш, опять валидольная концовка... Ростсельмаш - с подебой и первым шикарным голом с игры! Спасибо командам за игру. Всем удачи!!
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spartakuz
1660494928
Суперигра! Повалидольнее Спартака получилось. С победой Ростова и Валерия Георгиевича!
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ростов 100/100
1660495081
С Победой земляки и болелы Ростова. Уткин хорошее приобретение, дай Бог и дальше так.
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житель СПб
1660496804
Поздравляю Ростов! Конечно, "вровень с Зенитом" - это вызывает улыбку - но в целом молодцы! А НН - точнее "парижане" - хоть и старались, но фарт по понятной причине утратили. Не верю, что в этом сезоне им повезет.
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zigbert
1660507700
Интересная и результативная получилась игра. Оборона обеих команд трещала по швам в чем вина линии атаки. Ростов с победой!
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ScarlettOgusania
1660510610
Приличная перестрелка получилась, на двоих - 7 голов!) Газовые из Нижнего не тянут, но мне нравится, как работает Галактионов. Ростов с победой!
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