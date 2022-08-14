РПЛ. «Ростов» обыграл «Нижний Новгород» (4:3) и догнал «Зенит»

«Ростов» в гостях победил «Нижний Новгород» в матче 5-го тура РПЛ – 4:3.
Дубль сделал форвард ростовчан Дмитрий Полоз. Даниил Уткин забил прямым ударом со штрафного.
Команда Валерия Карпина набрала 11 очков и догнала лидирующий «Зенит».
Россия. РПЛ. 5-й тур
Пари НН (Нижний Новгород) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:4 (1:2)
Голы: 0:1 – Полоз, 15 (с пенальти); 1:1 – Калинский, 21 (с пенальти); 1:2 – Уткин, 39; 1:3 – Полоз, 57; 2:3 – Милсон, 66; 2:4 – Глебов, 67; 3:4 – Сулейманов, 82.
Источник: «Бомбардир»