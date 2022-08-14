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    РПЛ. «Ростов» обыграл «Нижний Новгород» (4:3) и догнал «Зенит»

    «Ростов» в гостях победил «Нижний Новгород» в матче 5-го тура РПЛ – 4:3.

    Дубль сделал форвард ростовчан Дмитрий Полоз. Даниил Уткин забил прямым ударом со штрафного.

    Команда Валерия Карпина набрала 11 очков и догнала лидирующий «Зенит».

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Пари НН (Нижний Новгород) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 3:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Полоз, 15 (с пенальти); 1:1 – Калинский, 21 (с пенальти); 1:2 – Уткин, 39; 1:3 – Полоз, 57; 2:3 – Милсон, 66; 2:4 – Глебов, 67; 3:4 – Сулейманов, 82.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии46
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      Рейтинг: +735

      Сделаны из Дерева 17 минут назад

      С победой Ростов! Валерка молодца так держать.

      2
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      Рейтинг: +17037

      житель СПб 37 минут назад

      Поздравляю Ростов! Конечно, "вровень с Зенитом" - это вызывает улыбку - но в целом молодцы! А НН - точнее "парижане" - хоть и старались, но фарт по понятной причине утратили. Не верю, что в этом сезоне им повезет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15690

      Barmaleushka 52 минуты назад

      Чё Оренбург никто не "праздравляет" ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19621

      derrik2000 1 час назад

      Не смотря на то, что мячей забито - полная кошёлка, ИГРА не понравилась.
      Как-то всё с кучей технического брака, ВОЗНЁЙ с мячом...
      Не. Не смотрибельно было.
      От карпинского Ростова ожидал большего в плане ИГРЫ.
      Как-то на уровне команд 1-й пятёрки 1-й лиги.

      P.S. Интересно, кому-то в Краснодаре ИКАЕТСЯ - и уже не первый месяц - от того, что так легко и, главное, С НАЖИМОМ СПЛАВИЛИ от себя Уткина???
      )))

      1
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      Рейтинг: +2339

      СвинкаСправедливости > derrik2000 56 минут назад

      Зачем там игра, если в каждом матче пенальти и штрафные на любой вкус ставят?

      0
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      Рейтинг: +2339

      СвинкаСправедливости > MaxRnD 51 минуту назад

      Ну тут учителя получше.

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      Ответить
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      Рейтинг: +50045

      MaxRnD > СвинкаСправедливости 51 минуту назад

      В цирковое на клоуна поступать собрался ? Здесь тренируешься ?
      Слишком дёшево получается, с любого места погонят ссаными тряпками

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      Рейтинг: +2339

      СвинкаСправедливости > MaxRnD 49 минут назад

      Болельщики Ростова это нечто, конечно.

      0
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      Рейтинг: +205

      Мультизабаненный свиной п > СвинкаСправедливости 44 минуты назад

      Рыло позорное, ты опять тут тужишь ? Иди нах отсюда на свою ветку, щас там после Сочей рыдать придётся

      1
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      Рейтинг: +927

      сутулая собака и лисы > derrik2000 13 минут назад

      завышенные ожидания, это ваши проблемы.
      состав Ростова дешевле стоимости Малкома, не стоит ждать зрелищной игры.
      команда симпатичная и бегает все 90 минут, этого достаточно.

      1
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      Рейтинг: +95

      ЗаЖиМ > derrik2000 9 минут назад

      КБ вон заумно грамотно сейчас бегают, комментатор чуть с будки не выпадает, не помогает пока...

      0
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      Рейтинг: +403

      ростов 100/100 1 час назад

      С Победой земляки и болелы Ростова. Уткин хорошее приобретение, дай Бог и дальше так.

      7
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      Рейтинг: +1435

      spartakuz 1 час назад

      Суперигра! Повалидольнее Спартака получилось. С победой Ростова и Валерия Георгиевича!

      6
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      Рейтинг: +8489

      GoLenaStop > spartakuz 1 час назад

      Спасибо, и вам сегодня не проиграть ;-)))

      6
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      Рейтинг: +8489

      GoLenaStop 1 час назад

      Матч удался.
      Полоз и Милсон - лучшие в командах.
      Последние 25 минут - вообще жесть!
      Ростельмаш, опять валидольная концовка...
      Ростсельмаш - с подебой и первым шикарным голом с игры!
      Спасибо командам за игру.
      Всем удачи!!

      4
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      Рейтинг: +773

      Riot Zero 1 час назад

      Опять валидол.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65806

      portero 1 час назад

      Ростов с победой!!!!
      Пропустили многовато...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3639

      minaev23 > portero 58 минут назад

      Краснодару удачи!!!!!

      1
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      Рейтинг: +5148

      ySS 1 час назад

      С победой, ростовчане!
      Рад за Полоза, Уткин хорош!

      8
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      Рейтинг: +65806

      portero > ySS 1 час назад

      Я за Уткина рад, а то начали гнобить парня у бычков, а он очень даже хорош....

      9
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      Рейтинг: +50045

      MaxRnD > portero 1 час назад

      75% нынешнего результата Ростова - заслуга Уткина. То, что он попал в Ростов - это чудо какое-то

      6
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