«Немецкую бригаду надо увольнять». Гришин – о «Локомотиве»

Бывший футболист «Локомотива» Александр Гришин призвал уволить тренерский штаб команды после матча пятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

– Стоит ли «Локомотиву» увольнять немецкую бригаду?

– Надо увольнять, конечно. Это еще надо было сделать давным-давно. Нет результата, игры. Покупают непонятных игроков. Иван Игнатьев не заиграл ни в одной команде, и его покупает «Локомотив», который хочет бороться за первое место. Настало время что-то менять.