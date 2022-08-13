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    «Немецкую бригаду надо увольнять». Гришин – о «Локомотиве»

    Бывший футболист «Локомотива» Александр Гришин призвал уволить тренерский штаб команды после матча пятого тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

    – Стоит ли «Локомотиву» увольнять немецкую бригаду?

    – Надо увольнять, конечно. Это еще надо было сделать давным-давно. Нет результата, игры. Покупают непонятных игроков. Иван Игнатьев не заиграл ни в одной команде, и его покупает «Локомотив», который хочет бороться за первое место. Настало время что-то менять.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.08.2022 23:06
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