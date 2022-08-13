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    Александр Мостовой сообщил, до какого момента «Зенит» будет обыгрывать ЦСКА

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА в пятом туре РПЛ (2:1).

    «Ничего удивительного. Пока есть Густаво Мантуан, Малком, Вендел, всегда так будет.

    Вопрос о чемпионе не снят. Завтра «Спартак» выиграет – выйдет на первое место. «Спартак» будет в тройке. Всe будет решаться в очных противостояниях: ЦСКА – «Спартак», «Спартак» – «Зенит», – сказал Мостовой.

    • «Зенит» возглавил таблицу РПЛ.
    • У «Зенита» победный матч забил Густаво Мантуан.
    • Единственный гол ЦСКА с пенальти забил Федор Чалов.

    Московские клубы не могут победить «Зенит» в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24559

      bset 2 минуты назад

      Пока есть Газпром. Когда не будет Газпрома, Зенит будет бороться за выживание

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      Рейтинг: +4203

      Enter2006 16 минут назад

      Нет Мостовой, ты не прав. Пока есть Мюллер с бункерным, газпрём и накаченные до беспредела в "ГазоБразилио" бюджетные деньги России.

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      Рейтинг: +7868

      piligrim1986 32 минуты назад

      и какуян

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