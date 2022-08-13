Александр Мостовой сообщил, до какого момента «Зенит» будет обыгрывать ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА в пятом туре РПЛ (2:1).

«Ничего удивительного. Пока есть Густаво Мантуан, Малком, Вендел, всегда так будет.

Вопрос о чемпионе не снят. Завтра «Спартак» выиграет – выйдет на первое место. «Спартак» будет в тройке. Всe будет решаться в очных противостояниях: ЦСКА – «Спартак», «Спартак» – «Зенит», – сказал Мостовой.

«Зенит» возглавил таблицу РПЛ.

У «Зенита» победный матч забил Густаво Мантуан.

Единственный гол ЦСКА с пенальти забил Федор Чалов.

Московские клубы не могут победить «Зенит» в РПЛ с 2020 года: безвыигрышная серия длится 16 матчей