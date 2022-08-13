Овечкин: «Конечно, игра за «Динамо» – главное, что было в межсезонье»

Хоккеист Александр Овечкин высказался о своем участии в матче футбольного «Динамо».
– Игра за «Динамо» – главное, что было в межсезонье?
– Да, конечно. Это была мечта детства. У меня отец был футболистом, но, к сожалению, получил серьезную травму и не смог сыграть. Для меня это был важный момент.
– Вы ходите на «Динамо». Сделали паспорт болельщика?
– Конечно, сделал. Как бы я ещe пошел?
- В июне Овечкин дебютировал в футболе в составе «Динамо» в матче с «Амкалом».
- Он провел на поле 11 минут.
- Хоккеист забил с угла штрафной после голевого паса пяткой от Федора Смолова.
Источник: «Матч ТВ»