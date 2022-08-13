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    Овечкин: «Конечно, игра за «Динамо» – главное, что было в межсезонье»

    Хоккеист Александр Овечкин высказался о своем участии в матче футбольного «Динамо».

    – Игра за «Динамо» – главное, что было в межсезонье?

    – Да, конечно. Это была мечта детства. У меня отец был футболистом, но, к сожалению, получил серьезную травму и не смог сыграть. Для меня это был важный момент.

    – Вы ходите на «Динамо». Сделали паспорт болельщика?

    – Конечно, сделал. Как бы я ещe пошел?

    • В июне Овечкин дебютировал в футболе в составе «Динамо» в матче с «Амкалом».
    • Он провел на поле 11 минут.
    • Хоккеист забил с угла штрафной после голевого паса пяткой от Федора Смолова.

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    Источник: «Матч ТВ»

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