Овечкин: «Конечно, игра за «Динамо» – главное, что было в межсезонье»

Хоккеист Александр Овечкин высказался о своем участии в матче футбольного «Динамо».

– Игра за «Динамо» – главное, что было в межсезонье?

– Да, конечно. Это была мечта детства. У меня отец был футболистом, но, к сожалению, получил серьезную травму и не смог сыграть. Для меня это был важный момент.

– Вы ходите на «Динамо». Сделали паспорт болельщика?

– Конечно, сделал. Как бы я ещe пошел?