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    «Он очень вспыльчивый. Главное – в первые секунды ему не ответить». Парфенов – о Григории Иванове

    Бывший главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал о работе с президентом Григорием Ивановым.

    — Вы приходили в команду, где руководитель находится на скамейке. Наверное, не каждый тренер согласится на такое.

    — Когда ты соглашаешься, ты это принимаешь, в личной беседе проговариваешь моменты.

    — То есть был разговор с Ивановым?

    — Конечно. Он напрямую сказал: «Буду бухтеть, ругаться, не обращай на меня внимания, делай то, что считаешь нужным. Отвечаешь все равно ты и решения принимаешь ты». В первых матчах было чуть‑чуть непривычно, а потом… Какой‑то фон есть. У нас хорошие отношения с Григорием Викторовичем, созваниваемся с ним, за «Урал» переживаю тоже.

    — Самая удивительная история, связанная с Ивановым.

    — Он очень вспыльчивый, но быстро отходит. Главное — в первые 30 секунд ничего не ответить.

    • Иванов возглавляет «Урал» с 2003 года.
    • Функционер играл в мини-футбол.
    • «Урал» идет в РПЛ последним.

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    Источник: «Матч ТВ»

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