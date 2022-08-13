«Он очень вспыльчивый. Главное – в первые секунды ему не ответить». Парфенов – о Григории Иванове

Бывший главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал о работе с президентом Григорием Ивановым.

– Вы приходили в команду, где руководитель находится на скамейке. Наверное, не каждый тренер согласится на такое.

– Когда ты соглашаешься, ты это принимаешь, в личной беседе проговариваешь моменты.

– То есть был разговор с Ивановым?

– Конечно. Он напрямую сказал: «Буду бухтеть, ругаться, не обращай на меня внимания, делай то, что считаешь нужным. Отвечаешь все равно ты и решения принимаешь ты». В первых матчах было чуть‑чуть непривычно, а потом… Какой‑то фон есть. У нас хорошие отношения с Григорием Викторовичем, созваниваемся с ним, за «Урал» переживаю тоже.

– Самая удивительная история, связанная с Ивановым.

– Он очень вспыльчивый, но быстро отходит. Главное – в первые 30 секунд ничего не ответить.