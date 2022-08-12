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РПЛ. «Урал» сыграл вничью с «Факелом» и набрал первое очко

12 августа 2022, 21:26
9

«Факел» и «Урал» не выявили сильнейшего в первом матче пятого тура РПЛ. Встреча прошла в Воронеже.

«Урал» впервые в сезоне не проиграл. Это был первый матч для екатеринбуржцев после отставки Игоря Шалимова. Командой руководил Евгений Аверьянов.

Команды встретились впервые с 2011 года.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Факел (Воронеж) – Урал (Екатеринбург) – 0:0

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин (Дашаев, 82), Черов, Морозов (Магаль, 63), Акбашев, Альшин, Дмитриев (Квеквескири, 83), Мендель (Шаваев, 82), Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 71).

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Бевеев, Кузьмичев, Подберезкин (Каштанов, 79), Коновалов (Сунгатулин, 87), Егорычев (Юшин, 87), Мишкич, Гаджимурадов (Железнов, 75), Бикфалви.

Предупреждения: Аппаев, 58; Божин, 58; Квеквескири, 90+4 – Бевеев, 9; Мишкич, 19; Гаджимурадов, 32; Подберезкин, 58; Коновалов, 79; Егорычев, 85; Каштанов, 87; Железнов, 90+5.

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Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (9)
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docndoc
1660329872
Просмотром таких игр надо наказывать за тяжкие преступления. Нет, правда. Вроде и желание у команд есть и вроде борьба на поле... Но всё превращается в какую-то беспонтовую возню с мячом. Не надо забывать, что хоть это и не сильнейшие команды, но ведь они представляют наш элитный футбольный дивизион! Даже первая лига - это лига профессионалов. И эти "профессионалы" получают (язык не повернётся сказать "зарабатывают") зарплаты в разы, а то и в десятки раз выше, чем в среднем по России. Попадания в створ ворот единичные, навесы в штрафную со всей дури не на кого-то, а абы куда. Кто-то скажет: "сам попробуй". А я в свое время играл для своего удовольствия и в профессионалы не записывался. А этих "умельцев" силком на поле никто не выгонял.
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zigbert
1660331281
Очки в этом матче нужны были обеим командам, особенно Уралу у которого их вообще не было. Обе команды уделили особое внимание обороне. Моменты для взятия ворот были но результат по игре.
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ySS
1660331643
Желание было, фарта нет. Обе команды должны быть рады набору очков
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ZAITZEFF2011
1660332038
Очень унылая игра. Уровень РПЛ почти ниже плинтуса.
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vladik12
1660342314
После такой унылой игры предлагаю обе команды признать как запрещенные в РФ террористические организации.
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ААМ
1660361677
С почином Урал. Но игра ниже плинтуса
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