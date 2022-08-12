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    РПЛ. «Урал» сыграл вничью с «Факелом» и набрал первое очко

    «Факел» и «Урал» не выявили сильнейшего в первом матче пятого тура РПЛ. Встреча прошла в Воронеже.

    «Урал» впервые в сезоне не проиграл. Это был первый матч для екатеринбуржцев после отставки Игоря Шалимова. Командой руководил Евгений Аверьянов.

    Команды встретились впервые с 2011 года.

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Факел (Воронеж) – Урал (Екатеринбург) – 0:0

    «Факел»: Свинов, Суслов, Божин (Дашаев, 82), Черов, Морозов (Магаль, 63), Акбашев, Альшин, Дмитриев (Квеквескири, 83), Мендель (Шаваев, 82), Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 71).

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Бевеев, Кузьмичев, Подберезкин (Каштанов, 79), Коновалов (Сунгатулин, 87), Егорычев (Юшин, 87), Мишкич, Гаджимурадов (Железнов, 75), Бикфалви.

    Предупреждения: Аппаев, 58; Божин, 58; Квеквескири, 90+4 – Бевеев, 9; Мишкич, 19; Гаджимурадов, 32; Подберезкин, 58; Коновалов, 79; Егорычев, 85; Каштанов, 87; Железнов, 90+5.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1021

      ZAITZEFF2011 12 минут назад

      Очень унылая игра. Уровень РПЛ почти ниже плинтуса.

      0
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      Рейтинг: +5111

      ySS 19 минут назад

      Желание было, фарта нет.
      Обе команды должны быть рады набору очков

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      Рейтинг: +97588

      zigbert 25 минут назад

      Очки в этом матче нужны были обеим командам, особенно Уралу у которого их вообще не было. Обе команды уделили особое внимание обороне. Моменты для взятия ворот были но результат по игре.

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      Рейтинг: +2312

      docndoc 48 минут назад

      Просмотром таких игр надо наказывать за тяжкие преступления. Нет, правда. Вроде и желание у команд есть и вроде борьба на поле... Но всё превращается в какую-то беспонтовую возню с мячом. Не надо забывать, что хоть это и не сильнейшие команды, но ведь они представляют наш элитный футбольный дивизион! Даже первая лига - это лига профессионалов. И эти "профессионалы" получают (язык не повернётся сказать "зарабатывают") зарплаты в разы, а то и в десятки раз выше, чем в среднем по России. Попадания в створ ворот единичные, навесы в штрафную со всей дури не на кого-то, а абы куда. Кто-то скажет: "сам попробуй". А я в свое время играл для своего удовольствия и в профессионалы не записывался. А этих "умельцев" силком на поле никто не выгонял.

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