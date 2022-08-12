РПЛ. «Урал» сыграл вничью с «Факелом» и набрал первое очко

«Факел» и «Урал» не выявили сильнейшего в первом матче пятого тура РПЛ. Встреча прошла в Воронеже.

«Урал» впервые в сезоне не проиграл. Это был первый матч для екатеринбуржцев после отставки Игоря Шалимова. Командой руководил Евгений Аверьянов.

Команды встретились впервые с 2011 года.

Россия. РПЛ. 5-й тур

Факел (Воронеж) – Урал (Екатеринбург) – 0:0

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин (Дашаев, 82), Черов, Морозов (Магаль, 63), Акбашев, Альшин, Дмитриев (Квеквескири, 83), Мендель (Шаваев, 82), Аппаев, Гонгадзе (Максимов, 71).

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Бевеев, Кузьмичев, Подберезкин (Каштанов, 79), Коновалов (Сунгатулин, 87), Егорычев (Юшин, 87), Мишкич, Гаджимурадов (Железнов, 75), Бикфалви.

Предупреждения: Аппаев, 58; Божин, 58; Квеквескири, 90+4 – Бевеев, 9; Мишкич, 19; Гаджимурадов, 32; Подберезкин, 58; Коновалов, 79; Егорычев, 85; Каштанов, 87; Железнов, 90+5.

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