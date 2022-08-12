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    Пике в новом сезоне будет играть фактически бесплатно

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике согласился пойти на понижение зарплаты.

    Оклад Пике уменьшится настолько, что фактически он ничего не получит за новый сезон, пишет Managing Barça со ссылкой на издание The Athletic.

    • «Барселона» пока не смогла зарегистрировать Роберта Левандовского, Жюля Кунде, Андреаса Кристенсена, Франка Кессье и Рафинью. Для этого нужно сократить зарплатную ведомость.
    • Новый сезон Примеры стартует 12 августа.
    • 35-летний Пике – воспитанник «Барселоны».

    «Барселона» потратила на трансферы больше 100 млн, несмотря на долг в миллиард. Как так?

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    Источник: твиттер Managing Barça

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    Сегодня, 21:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +368

      orlovcar 41 минуту назад

      летите мимо кунде и крис. буду рад несказанно)))

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