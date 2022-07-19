«Барселона» потратила на трансферы больше 100 млн, несмотря на долг в миллиард. Как так?

Еще у нее плачевная ситуация с зарплатным потолком.

Одним из главных игроков этого трансферного окна внезапно стала «Барселона». С начала лета она совершила 4 трансфера. При этом долг клуба все еще выше миллиарда евро. Но как и почему «Барса» при таких обстоятельствах вообще оформляет переходы?

Сколько «Барселона» потратила на летние трансферы

Здесь кратко. Вот данные по переходам «Барсы» от Transfermark:

Рафинья («Лидс») – 58 млн евро;

Роберт Левандовски («Бавария») – 45 млн евро;

Франк Кессье («Милан») – свободный агент;

Андреас Кристенсен («Челси») – свободный агент.

Плюс продление контракта с Усманом Дембеле. Дембеле существенно понизил зарплату, но согласился на ряд бонусов, которые: а) Легко выполняются; б) Приближают его общий оклад к тому, что получал раньше. Без этой махинации с учетом дорогостоящих покупок (как в плане цены, так и зарплаты) продление Дембеле не представлялось возможным. «Барса» все еще упирается в низкий для себя зарплатный потолок (расскажем об этом чуть позже).

Остановится ли «Барселона» на этом? Нет, вряд ли. Президент клуба Жоан Лапорта, отвечая на вопрос о трансфере Левандовски, сказал: «Мы конкурировали с «ПСЖ» и «Челси» в гонке за Роберта Левандовски. Он хотел перейти к нам. Мы должны благодарить его, потому в «Барселоне» он получает меньше денег. После закрытия этого трансфера мы думаем об усилении защиты».

Как изменился зарплатный потолк «Барселоны»

Есть две отправные точки:

• 1 сентября 2021 года – тогда зарплатный потолок «Барсы» составлял 97 млн евро.

• 14 марта 2022 года – Примера опубликовала данные по зарплатным потолкам всех клубов. У «Барселоны» он составлял -144 млн евро. На тот момент это был первый клуб Испании с отрицательным показателем – и это произошло с «Барсой» впервые в истории. Даже в ковидный сезон, когда экономика клуба начала стремительно разваливаться, данные были сильно лучше.

Кстати, в марте (левый столбец, правая колонка) общая ситуация выглядела так (обратите внимание на разницу между «Реалом» и «Барселоной»):

Зарплатный потолок – это определенный рубеж, который позволяет клубам сохранять стабильную финансовую ситуацию. Он формируется из разности доходов и расходов. Сейчас Лапорта, который недавно вновь вернулся к власти, обвиняет бывшее руководство в самоубийственной политике, которая привела к такой катастрофе. Неоправданно большие зарплаты, огромные затраты на покупки, большие прочие расходы – все это затянуло «Барселону» в такую глубокую яму, что она рассталась с Лионелем Месси, не могла подписывать новых игроков прошлым летом и до сих пор корчится от долга в млрд+ евро.

Сейчас зарплатный потолок «Барсы» неизвестен – Лига отчитается о нем (и состоянии других клубов) после завершения трансферного окна.

Мы не случайно вспоминаем события годичной давности. На данный момент складывается ровно такая же ситуация – «Барселона» не может заявить новичков. Ей нужно либо продать кого-то и существенно разгрузить зарплатный фонд, либо выйти в плюс в разнице «доходы-расходы», чтобы сделать это. Конкретно на данный момент возможен только первый вариант.

Какой долг у «Барселоны» сейчас и как она работает над ним

Зимой долг «Барселоны» составлял более 1,5 млрд евро. Общими усилиями руководителей клуба эту сумму удалось скостить до 1,3 млрд евро. Сейчас долг составляет 1,044 млрд евро – и вице-президент клуба по экономическим вопросам Эдуард Ромеу предупредил, что эта сумма будет только расти. «Барселона» рассматривает несколько вариантов решения этой проблемы:

1. В середине прошлого сезона занялась поиском нового титульного спонсора. Вообще-то это было плановое занятие, но клуб ставил жесткие рамки: раньше смотрели и на имиджевую сторону, теперь – только на финансовую. Предложения хуже компании Rakuten, которая была в предыдущих сезонах, отсеивались. В итоге в определенный момент «Барса» рассматривала возможное сотрудничество с саудовским фондом, криптобиржей и некоторыми другими компаниями. Но в итоге «Барселона» сосредоточилась на сделке со стриминговым сервисом Spotify:

Срок контракта – 4 года;

Годовая выручка «Барсы» от этого – 70 млн евро;

Плюс «Барселона» продала место для рекламы в названии стадиона. Теперь не «Камп Ноу», а «Spotify Камп Ноу». Это принесет клубу 5 млн евро в год;

Общая сумма – 300 млн евро за 4 года. Говорят, из всех предложений от Spotify было самое выгодное.

Параллельно клуб ищет альтернативных спонсоров.

2. Очень радикальный шаг, но «Барселона» продает часть доходов от ТВ-трансляций и мерчендайзинга. В июне члены совета директоров одобрили Члены совета директоров одобрили продажу 49% акций креативной студии Barca Studios. Спустя полмесяца – расставание с почти половиной акций компании Barca Licensing & Merchandising (то есть около 200 млн евро). Плюс американская инвестиционная фирма Sixth Street выкупила 10% от прав на трансляции матчей «Барсы» (на 25 лет) за 260+ млн евро.

Сейчас внутри «Барселоны» решается вопрос о продажи еще одной части прав на доходы от телетрансляций. По некоторым слухам, эта часть составляет 15% и принесет 320-330 млн евро.

Важно понимать, что «Барса» сохраняет за собой права выкупа этой опции – личная инициатива Лапорты, который надеется восстановить финансовое благополучие клуба в ближайшие 3-4 сезона.

3. Еще один вариант, как разгрузить зарплатную ведомость и зарегистрировать новичков – продать некоторых игроков. Но и это сложно. На сборы в США с «Барсой» не поехали Нету, Самюэль Умтити, Оскар Мингеса, Рики Пуч и Мартин Брэйтуэйт – клуб хочет избавиться от них в ближайшее время, но стоящих предложений нет (Умтити и вовсе провалил медосмотр в «Ренне»).

В этом пункте есть еще один кейс – Френки Де Йонг, которого клуб убеждает уйти в «Манчестер Юнайтед». Но Де Йонг говорит партнерам, что не хочет уходить, и лайкает посты в соцсетях, в которых фанаты критикуют боссов за неправильное отношение к игроку. Плюс есть и финансовая сторона вопроса: Де Йонг надеется получить от «Барсы» бонус за лояльность в 15 млн евро – клуб, разумеется, не хочет его выплачивать.

В связи с этим возникает очень логичный вопрос: как именно «Барселона» совершает трансферы? Пока что клуб берет кредиты и пытается рефинансировать долг – прошлым летом «Барса» согласовала эту опцию с инвестиционной фирмой Goldman Sachs на сумму в 525 млн евро (условия: 15 лет под 3% годовых). Продажа того же Де Йонга даст дополнительные финансы для укрепления состава, освободит слот для регистрации в заявке и разгрузит зарплатную ведомость.

Но в планах Лапорты входит изменение ситуации и повышение планки доходов над расходами. Это по крайней мере должно уменьшить долг клуба и снова позволит беспрепятственно регистрировать новичков.