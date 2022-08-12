«Барселона» хочет бесплатно подписать защитника «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может до закрытия летнего трансферного окна оказаться в «Барселоне».

Главный тренер команды Хави настаивает на усилении правого фланга обороны.

Приоритетной целью каталонского клуба был Сесар Аспиликуэта из «Челси», но его переход сорвался.

После этого «Барса» переключила внимание на Бельерина, который намерен расторгнуть контракт с «Арсеналом» и вернуться в Испанию в качестве свободного агента.

На 27-летнего футболиста также претендует «Бетис», но у севильцев есть финансовые проблемы.