Литвинов объяснил удачный старт «Спартака» в РПЛ

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о результатах команды в начале сезона.

«Я безумно рад, что «Спартак» выиграл три матча подряд. Мы хорошо подготовились к сезону — результат на лицо. Не сказал бы, что поймали какой-то кураж. Мы просто ментально переосмыслили многие психологические моменты. «Спартак» начал играть с позиции победителя.

Реализация? Мы должны были забивать «Уралу» гораздо больше. Поработаем над этим — в следующей игре с «Сочи» забьем побольше», — сказал Литвинов.