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    Литвинов объяснил удачный старт «Спартака» в РПЛ

    Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о результатах команды в начале сезона.

    «Я безумно рад, что «Спартак» выиграл три матча подряд. Мы хорошо подготовились к сезону — результат на лицо. Не сказал бы, что поймали какой-то кураж. Мы просто ментально переосмыслили многие психологические моменты. «Спартак» начал играть с позиции победителя.

    Реализация? Мы должны были забивать «Уралу» гораздо больше. Поработаем над этим — в следующей игре с «Сочи» забьем побольше», — сказал Литвинов.

    • «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • Команда набрала 10 очков в 4-х турах.
    • Следующий соперник – «Сочи».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1334

      Artemka444 1 час назад

      Да уж.
      После 15 туров поговорим!!!

      1
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      Рейтинг: +25430

      vladimir-7 1 час назад

      У Литвинова, тоже недержание, как у Фукса.

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