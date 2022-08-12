Литвинов объяснил удачный старт «Спартака» в РПЛ

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о результатах команды в начале сезона.
«Я безумно рад, что «Спартак» выиграл три матча подряд. Мы хорошо подготовились к сезону — результат на лицо. Не сказал бы, что поймали какой-то кураж. Мы просто ментально переосмыслили многие психологические моменты. «Спартак» начал играть с позиции победителя.
Реализация? Мы должны были забивать «Уралу» гораздо больше. Поработаем над этим — в следующей игре с «Сочи» забьем побольше», — сказал Литвинов.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
- Команда набрала 10 очков в 4-х турах.
- Следующий соперник – «Сочи».
Источник: «Спорт-Экспресс»