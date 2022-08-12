Агент рассказал о встрече Миранчука с Влашичем за день до перехода в «Торино»

Вадим Шпинeв, агент полузащитника Алексея Миранчука, рассказал о встрече экс-футболиста «Локомотива» с бывшим игроком ЦСКА Николой Влашичем за день до перехода в «Торино».

«Лeша общался со спортивным директором клуба. Они обсудили все тактические наработки, варианты. «Торино» ― очень крупный клуб, с большим количеством трофеев. Думаю, ему здесь будет комфортно. Здесь есть балканские футболисты, тренер Юрич ― тоже балканец.

За день до подписания мы увиделись с Влашичем, который тоже перешeл в «Торино». Никола был очень довольный, ребята очень тепло друг друга поприветствовали, обнялись, Никола же прекрасно говорит на русском. Они были очень рады увидеться», — сказал Шпинeв.