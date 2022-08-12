Агент рассказал о встрече Миранчука с Влашичем за день до перехода в «Торино»

Вадим Шпинeв, агент полузащитника Алексея Миранчука, рассказал о встрече экс-футболиста «Локомотива» с бывшим игроком ЦСКА Николой Влашичем за день до перехода в «Торино».
«Лeша общался со спортивным директором клуба. Они обсудили все тактические наработки, варианты. «Торино» ― очень крупный клуб, с большим количеством трофеев. Думаю, ему здесь будет комфортно. Здесь есть балканские футболисты, тренер Юрич ― тоже балканец.
За день до подписания мы увиделись с Влашичем, который тоже перешeл в «Торино». Никола был очень довольный, ребята очень тепло друг друга поприветствовали, обнялись, Никола же прекрасно говорит на русском. Они были очень рады увидеться», — сказал Шпинeв.
- «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» до конца сезона с правом выкупа за 12 миллионов евро.
- Влашич арендован у «Вест Хэма». Опция выкупа – 15 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»