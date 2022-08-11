Сутормин назвал самые значимые голы в карьере

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, какие свои голы считает самыми важными.

- Вы забили 13 голов за «Зенит» в официальных матчах. Какой главный для вас?

- В первую очередь это гол в ворота «Мальме» – ​тогда я впервые забил в Лиге чемпионов.

Хорошо помню и первые свои голы за «Зенит» – ​дубль «Рубину». Один из них забит головой, а это я вообще нечасто делаю.

Ну и гол «Краснодару» в чемпионском матче после хорошей комбинации тоже выделю.