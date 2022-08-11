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    Сутормин назвал самые значимые голы в карьере

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, какие свои голы считает самыми важными.

    - Вы забили 13 голов за «Зенит» в официальных матчах. Какой главный для вас?

    - В первую очередь это гол в ворота «Мальме» – ​тогда я впервые забил в Лиге чемпионов.

    Хорошо помню и первые свои голы за «Зенит» – ​дубль «Рубину». Один из них забит головой, а это я вообще нечасто делаю.

    Ну и гол «Краснодару» в чемпионском матче после хорошей комбинации тоже выделю.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    11.08.2022 23:29
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