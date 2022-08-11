Каррера оценил перспективы связки Миранчука и Влашича в «Торино»

По именам то связка выглядит прямо скажем мощно , тем более оба мотивированны сверх меры , и Торино их шанс , может быть последний доказать что они чего то стоят ... очень хотелось бы чтобы Торино напрямую вышло в группу ЛЕ и полученных за это денег хватило бы на выкуп Миранчука ....или Влашича , а может и обоих , если выйдут на ЛЧ .
Бывший «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход в «Торино» полузащитников Алексея Миранчука и Николы Влашича.
«Переход Миранчука в «Торино» после «Аталанты» – однозначно не понижение. Это хорошая команда с хорошим тренером, где у Алексея будет возможность больше играть, показывать свои сильные стороны.
Учитывая, что сегодня к «Торино» присоединился еще и Влашич, думаю, у них получится классная связка», – сказал Каррера.
- «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» до конца сезона с правом выкупа за 12 миллионов евро.
- Влашич также арендован. Опция выкупа – 15 миллионов евро.