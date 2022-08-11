Каррера оценил перспективы связки Миранчука и Влашича в «Торино»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход в «Торино» полузащитников Алексея Миранчука и Николы Влашича.

«Переход Миранчука в «Торино» после «Аталанты» – однозначно не понижение. Это хорошая команда с хорошим тренером, где у Алексея будет возможность больше играть, показывать свои сильные стороны.

Учитывая, что сегодня к «Торино» присоединился еще и Влашич, думаю, у них получится классная связка», – сказал Каррера.