Стали известны имена всех помощников Писарева в «Химках»

«Химки» объявили о назначении трех тренеров в штаб Николая Писарева.

Должность старшего помощника главного тренера занял экс-тренер «Локомотива» Андрей Сосницкий, а тренером-аналитиком стал старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев. За физподготовку будет отвечать экс-тренер «Рубина» Евгений Бондаренко.