Стали известны имена всех помощников Писарева в «Химках»

«Химки» объявили о назначении трех тренеров в штаб Николая Писарева.
Должность старшего помощника главного тренера занял экс-тренер «Локомотива» Андрей Сосницкий, а тренером-аналитиком стал старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев. За физподготовку будет отвечать экс-тренер «Рубина» Евгений Бондаренко.
- «Химки» набрали 7 очков в 4 турах РПЛ и занимают 7-е место в таблице.
- Писарев возглавил команду вместо Сергея Юрана.
- Он заключил с клубом контракт до 2024 года.
Источник: сайт «Химок»