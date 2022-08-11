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    Мостовой – о Хендриксе: «Кто это? В «Спартаке» он вообще ничем не запомнился»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитника Йоррита Хендрикса из «Спартака» в «Фортуну».

    «Вообще ничем не запомнился Хендрикс. Я даже не понял, кто это. Не было времени, чтобы понять — он играл мало. Задашь кому-то этот вопрос, и скажут: а кто это? Не дали нам его запомнить.

    Можно ли считать провальным трансфером? Провальным трансфером нельзя назвать. Провальный трансфер — это Тиль, или кто-то ещe, кого купили за большие деньги. Здесь же брали не за большие», — сказал Мостовой.

    • Голландец выступал за «Спартак» с января 2021 года.
    • Он провел 22 матча без голевых действий.
    • Прошлой зимой Хендрикса арендовал «Фейеноорд».

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    Источник: «Чемпионат»

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