Мостовой – о Хендриксе: «Кто это? В «Спартаке» он вообще ничем не запомнился»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитника Йоррита Хендрикса из «Спартака» в «Фортуну».

«Вообще ничем не запомнился Хендрикс. Я даже не понял, кто это. Не было времени, чтобы понять — он играл мало. Задашь кому-то этот вопрос, и скажут: а кто это? Не дали нам его запомнить.

Можно ли считать провальным трансфером? Провальным трансфером нельзя назвать. Провальный трансфер — это Тиль, или кто-то ещe, кого купили за большие деньги. Здесь же брали не за большие», — сказал Мостовой.