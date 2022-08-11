Гендиректор «Црвены Звезды»: «В любой момент готовы играть с российскими командами. Мы же братья»

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич не исключил, что в ноябре сербская команда снова сыграет с «Зенитом».

«Всегда и в любой момент готовы играть с российскими командами. Мы же братья.

Когда следующие матчи? Посмотрим. Мы подписали контракт о сотрудничестве с «Зенитом» и готовы к играм.

Прошлый матч был совсем недавно, все прошло замечательно. Возможно, сыграем с «Зенитом» в ноябре во время чемпионата мира в Катаре», – сказал Терзич.