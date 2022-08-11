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    Гендиректор «Црвены Звезды»: «В любой момент готовы играть с российскими командами. Мы же братья»

    Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич не исключил, что в ноябре сербская команда снова сыграет с «Зенитом».

    «Всегда и в любой момент готовы играть с российскими командами. Мы же братья.

    Когда следующие матчи? Посмотрим. Мы подписали контракт о сотрудничестве с «Зенитом» и готовы к играм.

    Прошлый матч был совсем недавно, все прошло замечательно. Возможно, сыграем с «Зенитом» в ноябре во время чемпионата мира в Катаре», – сказал Терзич.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2010

      fakeid 31 секунду назад

      црвена вообще самый странный клуб, который можно у нас представить.
      на эмблеме армейская звезда, на груди - газпром, цвета красно-белые.
      реально смешались кони, люди и хряки, гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +580

      чаппай 8 минут назад

      Чё прям и от еврокубков готовы отказаться, ради этих матчей?

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      Рейтинг: +4837

      Беспонтий 29 минут назад

      брат с братом будет играть до тех пор
      пока мамка домой не позовёт

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