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    «Спартак» продолжает судиться с Газизовым. Клуб подал иск на 88 миллионов рублей

    Юрист «Спартака» Елена Чачуа сообщила, что Октябрьский суд города Уфы зарегистрировал иск к экс-гендиректору клуба на сумму 88 миллионов рублей.

    «Мы отправили иск по почте несколько дней назад, сегодня дело зарегистрировано. Это по деньгам, которые, как мы полагаем, Газизов сам себе выплатил незаконно, когда он перевел 88 миллионов рублей на свою карточку, используя ключ генерального директора.

    Мы всегда об этом говорили, на каждом судебном заседании, просто ждали, чтобы решения вступили в законную силу.

    Мы считаем, что это неосновательное обогащение, хотим возвратить деньги клубу. Как говорил Газизов, «Спартак» частично выплатил выходное пособие в 88 миллионов рублей, но он хотел больше, показывал суммы.

    А с чего он решил, что «Спартак» его уволил с выплатой выходного пособия? Ведь суд пришел к тому, что ему полагалась компенсация за невыплаченный отпуск, как любому работнику при увольнении. Мы эти суммы вычли, требуем только то, что излишне», – сообщила Чачуа.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16491

      ilichkadr 15 минут назад

      "за невыплаченный отпуск"
      Компенсация за дни неиспользованного ежегодногодного оплачиваемого отпуска,. Грамотеи епт..........

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