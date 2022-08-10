Генич впервые за пять месяцев прокомментирует матч «Спартака»

Константин Генич прокомментирует матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

Комментатор «Матч ТВ» будет работать на игре «Спартака» впервые за пять месяцев.

В апреле Генич заявил, что не будет комментировать матчи «Спартака» до конца сезона-2021/22. Он объяснил это желанием клуба.