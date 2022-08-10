Генич впервые за пять месяцев прокомментирует матч «Спартака»

Как так, говорил что не будет комментировать и вот опять ?
А где же принципы, дал слово - держи, мужик сказал, мужик сделал, или все по фигу, сегодня ля, а завтра б.л.я. ?
Константин Генич прокомментирует матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».
Комментатор «Матч ТВ» будет работать на игре «Спартака» впервые за пять месяцев.
В апреле Генич заявил, что не будет комментировать матчи «Спартака» до конца сезона-2021/22. Он объяснил это желанием клуба.
- «Спартак» примет «Сочи» в воскресенье, 14 августа.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.