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    Генич впервые за пять месяцев прокомментирует матч «Спартака»

    Константин Генич прокомментирует матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

    Комментатор «Матч ТВ» будет работать на игре «Спартака» впервые за пять месяцев.

    В апреле Генич заявил, что не будет комментировать матчи «Спартака» до конца сезона-2021/22. Он объяснил это желанием клуба.

    • «Спартак» примет «Сочи» в воскресенье, 14 августа.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Акулинина

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4886

      neim 33 минуты назад

      Как так, говорил что не будет комментировать и вот опять ?
      А где же принципы, дал слово - держи, мужик сказал, мужик сделал, или все по фигу, сегодня ля, а завтра б.л.я. ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3626

      Иван Петров 1986 38 минут назад

      Опять этого придурка слушать?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +433

      Спартач80 56 минут назад

      Клоун без принципов,он уважает только деньги...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +681

      Suvorov51 1 час назад

      А вдруг он изменился и стал своим в доску

      1
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      Рейтинг: +4382

      mopecekca 1 час назад

      ну что, генич??? никому ты не нужен, оказывается...насрал в колодец, а теперь сам лезешь туда....откажись, как обещал, хотя,какова цена твоему слову?

      5
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      Рейтинг: +1953

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Отстранить его от всех матчей! Это не комментатор,а шут гороховый. О чём угодно,только не об игре.

      5
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