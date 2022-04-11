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  • Генич: «Не буду комментировать «Спартак» до конца сезона. Клуб высказал такое пожелание, и сам не хочу»

Генич: «Не буду комментировать «Спартак» до конца сезона. Клуб высказал такое пожелание, и сам не хочу»

11 апреля 2022, 20:13
24

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что в ближайшие месяцы не будет работать на матчах «Спартака».

– Продолжается ваше противостояние со «Спартаком».

– У меня нет противостояния со «Спартаком». Просто «Спартак» решил меня максимально везде...

– Дмитрий Зеленов говорит, что вы общались все утро воскресенья.

– Да, спорные вопросы решили и виртуально пожали друг другу руки.

– Вы не будете комментировать «Спартак»?

– Да, я не буду комментировать «Спартак». До конца сезона. Кто знает, может быть, и дольше. Во-первых, сам не хочу. Во-вторых, «Спартак» высказал такое пожелание.

– Это после матча с «Краснодаром», когда вы якобы болели за гостей.

– Когда я сказал, что «никто не ожидал, что этот молодой «Краснодар» приедет и дернет «Спартак» в Москве. Вот за эти слова.

Готов извиниться за то, что это, может быть, неэфирные слова, но мне кажется, что такой большой клуб, как «Спартак», не должен на такое обращать внимание.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Ранее на «Матч ТВ» запретили упоминать супругу владельца московского клуба Зарему Салихову.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Генич Константин
Комментарии (24)
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Hoahin
1649697449
Было бы еще лучше, если бы Генич вообще ничего не комментировал.
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порт
1649699469
У дебильной команды, дебильные пожелания.
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R_a_i_n
1649699557
Иногда кажется, что даже Орлов комментировал Спартак более безпристрастно. Генич пинтарас тот ещё. Обычный приспособленец.
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Кузьмич на трибуне
1649700037
Недавно Генич сказал, что футбол в который играли Рубин-Краснодар, это убогий футбол. Надо подсказать С.Н.Галицкому, и руководству Рубина, что бы Генич и эти команды никогда не комментировал. Если вы уж решили стать комментатором, то будьте прежде всего тактичны, что бы не пришлось извиняться. Одно дело поливать в два ствола на чиновников Евросоюза, обложивших санкциями наш футбол, другое дело высказывать нелицеприятные вещи в адрес российских клубов.
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JTherry
1649700104
на срач-тв скоро комментаторов не останется...) но Генич будет последним, кто до последнего дня будет упорно "оберегать" насиженное кресло... с годами только его язык стал шершавее, как у кота (от постоянного "зализывания" г-медиа), а стиль репортажей с каждым годом лучше не становится...
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piligrim1986
1649700147
да ты просто задрал, тебя слушать противно. все знаю, что ты конь и против Спартака, но зачем на всю страну топить против в каждом матче? клоун блин
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ySS
1649702758
Газпром-медиа привлекает к себе внимание, мне болтуны всё больше не нравятся. Делов-то, звук выключил и смотрю
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NewLife
1649704085
Хорошая новость.
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Боцман59rus
1649735739
_ а кому - то не поХеру?
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Иван Петров 1986
1649741119
Слава Богу, что больше его не услышу.
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