Генич: «Не буду комментировать «Спартак» до конца сезона. Клуб высказал такое пожелание, и сам не хочу»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что в ближайшие месяцы не будет работать на матчах «Спартака».

– Продолжается ваше противостояние со «Спартаком».

– У меня нет противостояния со «Спартаком». Просто «Спартак» решил меня максимально везде...

– Дмитрий Зеленов говорит, что вы общались все утро воскресенья.

– Да, спорные вопросы решили и виртуально пожали друг другу руки.

– Вы не будете комментировать «Спартак»?

– Да, я не буду комментировать «Спартак». До конца сезона. Кто знает, может быть, и дольше. Во-первых, сам не хочу. Во-вторых, «Спартак» высказал такое пожелание.

– Это после матча с «Краснодаром», когда вы якобы болели за гостей.

– Когда я сказал, что «никто не ожидал, что этот молодой «Краснодар» приедет и дернет «Спартак» в Москве. Вот за эти слова.

Готов извиниться за то, что это, может быть, неэфирные слова, но мне кажется, что такой большой клуб, как «Спартак», не должен на такое обращать внимание.