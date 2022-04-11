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Генич: «Не буду комментировать «Спартак» до конца сезона. Клуб высказал такое пожелание, и сам не хочу»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что в ближайшие месяцы не будет работать на матчах «Спартака».

– Продолжается ваше противостояние со «Спартаком».

– У меня нет противостояния со «Спартаком». Просто «Спартак» решил меня максимально везде...

– Дмитрий Зеленов говорит, что вы общались все утро воскресенья.

– Да, спорные вопросы решили и виртуально пожали друг другу руки.

– Вы не будете комментировать «Спартак»?

– Да, я не буду комментировать «Спартак». До конца сезона. Кто знает, может быть, и дольше. Во-первых, сам не хочу. Во-вторых, «Спартак» высказал такое пожелание.

– Это после матча с «Краснодаром», когда вы якобы болели за гостей.

– Когда я сказал, что «никто не ожидал, что этот молодой «Краснодар» приедет и дернет «Спартак» в Москве. Вот за эти слова.

Готов извиниться за то, что это, может быть, неэфирные слова, но мне кажется, что такой большой клуб, как «Спартак», не должен на такое обращать внимание.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Ранее на «Матч ТВ» запретили упоминать супругу владельца московского клуба Зарему Салихову.

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Источник: «РБ Спорт»

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11.04.2022 20:13
Комментарии23
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    Рейтинг: +98

    rzfxgsk 43 минуты назад

    Ну и очень хорошо!

    1
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    Рейтинг: +13449

    NewLife 8 часов назад

    Хорошая новость.

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +1037

    Узб@гоеный 8 часов назад

    Красава. Мокнул свиней в лужу. гыгыгы

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +4995

    Дядя Серёжа > Узб@гоеный 2 часа назад

    Точнее сел в лужу, пусть и в свиную,
    выбрал себе долю иную.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +4585

    ySS 9 часов назад

    Газпром-медиа привлекает к себе внимание, мне болтуны всё больше не нравятся.
    Делов-то, звук выключил и смотрю

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +1038

    Lilipyt 9 часов назад

    плакса Федун опять расстроился

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +7723

    piligrim1986 9 часов назад

    да ты просто задрал, тебя слушать противно. все знаю, что ты конь и против Спартака, но зачем на всю страну топить против в каждом матче? клоун блин

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +22182

    JTherry 9 часов назад

    на срач-тв скоро комментаторов не останется...) но Генич будет последним, кто до последнего дня будет упорно "оберегать" насиженное кресло... с годами только его язык стал шершавее, как у кота (от постоянного "зализывания" г-медиа), а стиль репортажей с каждым годом лучше не становится...

    7
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    Рейтинг: +4205

    mopecekca 9 часов назад

    Отличная новость! Генич сдулся!

    5
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    Рейтинг: +3676

    Кузьмич на трибуне 9 часов назад

    Недавно Генич сказал, что футбол в который играли Рубин-Краснодар, это убогий футбол. Надо подсказать С.Н.Галицкому, и руководству Рубина, что бы Генич и эти команды никогда не комментировал. Если вы уж решили стать комментатором, то будьте прежде всего тактичны, что бы не пришлось извиняться. Одно дело поливать в два ствола на чиновников Евросоюза, обложивших санкциями наш футбол, другое дело высказывать нелицеприятные вещи в адрес российских клубов.

    2
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    Рейтинг: +1038

    Lilipyt > Кузьмич на трибуне 9 часов назад

    Почему коментатор должен поддерживать российские клубы в чемпионате. Если играют убого почему должен говорить иначе? Краснодарская сказка закончилась с уходом легионеров увы увы увы...

    0
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    Рейтинг: +3676

    Кузьмич на трибуне > Lilipyt 9 часов назад

    Когда Зенит бездарно вылетал из ЕК, Г.Огрлов из всех сил защищал Зенит, и большинство болельщиков Зенита тоже отстаивали честь своей команды. Если из Зенита уйдут все леги, то и эта сказка закончится. Как бы сказка не сказывалась, а Краснодар при всей убогости его молодёжи продолжает набирать очки. Только грубая судейская ошибка отняла у Краснодара очки в игре с Динамо.

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    Рейтинг: +1038

    Lilipyt > Кузьмич на трибуне 6 часов назад

    Я говорю про наш чемпионат, а не европейские турниры. Там всегда болеют комментаторы за наши клубы открыто. После вылетов Спартака, Ростова, ЦСКА, Локомотива всегда искали оправдания. Зенит такой же российский клуб и он не исключение. В Зените не ушли легионеры и это клубная работа с игроками. То что Краснодар не смог уговорить своих игроков не покидать клуб это его проблема. Тут даже ситуация другая. Галицкий мечтал на 100% иметь состав из воспитанников т.е. русских игроков. Тут не все воспитанники но игра откровенно убогая и показывает, что мечты Галицкого останутся мечтами! В матче с Динамо нарушение было (начало) на линии штрафной это считается как фол в штрафной. Просто смешно за это ставить пенальти, но фол есть фол.

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    Рейтинг: +1038

    Lilipyt > Кузьмич на трибуне 5 часов назад

    Так же судья изначально ставил штрафной но вар изменил решение и судья не ходил смотреть на монитор. Может быть он бы оставил штрафной посчитав это не достаточным нарушением. Так же Краснодар не создал множество опасных моментов в ворота Динамо и не давил как раньше. Заметно что структура в команде хромает и не дает тот же результат как раньше. То что Краснодар обыграл ели-ели Рубин, который находится на 12 месте. Ну такое... Должны раскатывать и когда будет соперник посильнее и сыграннее Краснодару победы не видать и максимум их будет ничья. Я думаю Краснодар дальше будет только падать ниже в таблице и займет от 8-10 место.

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    Рейтинг: +6922

    R_a_i_n 9 часов назад

    Иногда кажется, что даже Орлов комментировал Спартак более безпристрастно. Генич пинтарас тот ещё. Обычный приспособленец.

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