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На «Матч ТВ» запретили упоминать Зарему (Максим Алланазаров)

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров рассказал об ограничениях, введенных на ресурсах холдинга «Матч ТВ».

«Кстати, спортивный телеканал ввeл ответные санкции против Заремы Салиховой и теперь не упоминает ее. Запрещено.

Так распорядились мудрейшие (нет) руководители. На сайте новости со словами Салиховой не появляются.

А еще нельзя критиковать РПЛ, работу судей и руководство лиги. На футбольном канале можно, а на сайте, например, нельзя.

Объяснение такое: кроме РПЛ у нас практически ничего нет, ругаться с ними нельзя», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале.

  • Зарема Салихова – супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.
  • В марте сообщалось, что московский клуб ограничил сотрудничество с «Матч ТВ» из-за «однобокого подхода к освещению».

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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Сегодня, 11:56
Комментарии9
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    Рейтинг: +15861

    paracetamol 3 часа назад

    Скандальная бабешка, да еще Федун бабло потерял. Есть от чего в истерику впасть!

    0
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    Рейтинг: +6763

    BarStep 4 часа назад

    ==Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров рассказал об ограничениях, введенных на ресурсах холдинга «Матч ТВ».==

    Ну и дальше читать нет смысла..

    0
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    Рейтинг: +13133

    Fusballer 5 часов назад

    Теперь 100% прав на упоминание Заремы у бомбардира)))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24429

    vladimir-7 5 часов назад

    Матч ТВ показал своё бессилие в беседах с клубом и в частности с Заремой Салиховой.

    3
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    Рейтинг: +16727

    Persona_non_Grata 6 часов назад

    Ну а что вы хотите - " каков поп, таков и приход " (((

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +1456

    Vitaga 6 часов назад

    есть шоумены... есть клоуны... есть просто неординарные личности.. есть неадекваты. запрещать упоминать наверное стоит только неадекватов и призывающих к совсем диким действиям. вот к чему про кокорина постоянно упоминают? ведь не играет совсем. по жизни придурок. а запрещать Зарему -? сомнительное решение

    0
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    Рейтинг: +1973

    B.G. 6 часов назад

    с ума все посходили

    1
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    Рейтинг: +1182

    Беспонтий 6 часов назад

    а можно её
    всуе
    упоминать

    1
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    Рейтинг: +427

    3meeeD 7 часов назад

    Ваш черёд

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