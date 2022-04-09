На «Матч ТВ» запретили упоминать Зарему (Максим Алланазаров)

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров рассказал об ограничениях, введенных на ресурсах холдинга «Матч ТВ».

«Кстати, спортивный телеканал ввeл ответные санкции против Заремы Салиховой и теперь не упоминает ее. Запрещено.

Так распорядились мудрейшие (нет) руководители. На сайте новости со словами Салиховой не появляются.

А еще нельзя критиковать РПЛ, работу судей и руководство лиги. На футбольном канале можно, а на сайте, например, нельзя.

Объяснение такое: кроме РПЛ у нас практически ничего нет, ругаться с ними нельзя», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале.