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  • На «Матч ТВ» запретили упоминать Зарему (Максим Алланазаров)

На «Матч ТВ» запретили упоминать Зарему (Максим Алланазаров)

9 апреля 2022, 11:56
9

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров рассказал об ограничениях, введенных на ресурсах холдинга «Матч ТВ».

«Кстати, спортивный телеканал ввeл ответные санкции против Заремы Салиховой и теперь не упоминает ее. Запрещено.

Так распорядились мудрейшие (нет) руководители. На сайте новости со словами Салиховой не появляются.

А еще нельзя критиковать РПЛ, работу судей и руководство лиги. На футбольном канале можно, а на сайте, например, нельзя.

Объяснение такое: кроме РПЛ у нас практически ничего нет, ругаться с ними нельзя», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале.

  • Зарема Салихова – супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.
  • В марте сообщалось, что московский клуб ограничил сотрудничество с «Матч ТВ» из-за «однобокого подхода к освещению».

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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3meeeD
1649495361
Ваш черёд
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Беспонтий
1649497539
а можно её всуе упоминать
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B.G.
1649498074
с ума все посходили
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Vitaga
1649499815
есть шоумены... есть клоуны... есть просто неординарные личности.. есть неадекваты. запрещать упоминать наверное стоит только неадекватов и призывающих к совсем диким действиям. вот к чему про кокорина постоянно упоминают? ведь не играет совсем. по жизни придурок. а запрещать Зарему -? сомнительное решение
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Persona_non_Grata
1649500515
Ну а что вы хотите - " каков поп, таков и приход " (((
Ответить
vladimir-7
1649501343
Матч ТВ показал своё бессилие в беседах с клубом и в частности с Заремой Салиховой.
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Fusballer
1649502293
Теперь 100% прав на упоминание Заремы у бомбардира)))
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BarStep
1649506755
==Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров рассказал об ограничениях, введенных на ресурсах холдинга «Матч ТВ».== Ну и дальше читать нет смысла..
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paracetamol
1649510002
Скандальная бабешка, да еще Федун бабло потерял. Есть от чего в истерику впасть!
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