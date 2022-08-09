Кучаев – об уходе из ЦСКА в «Рубин»: «Я не нравился Березуцкому как игрок, не подходил ему»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев объяснил, почему в прошлом сезоне выступал за «Рубин» на правах аренды.
— Почему у тебя не срослось с Алексеем Березуцким?
— Наверное, я ему просто не подходил.
— Чем? Получал от него обратную связь, в чем именно ты сбавил?
— Как-то и не знаю причин. Не нравился ему как игрок, и все.
— Тебе предъявляют за физподготовку: визуально словно выдыхаешься к 60-70-й минуте.
— Это не проблема, а просто опыт накапливается — когда должен бежать, а когда остановиться и оставить силы под конец игры. Если их нет, ты не можешь ни здраво мыслить, ни работать с мячом — ничего. Чувствую, что этот опыт приходит.
- 24-летний Кучаев – воспитанник ЦСКА.
- За основную команду он провел 119 матчей, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
Источник: Sport24