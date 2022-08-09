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    Кучаев – об уходе из ЦСКА в «Рубин»: «Я не нравился Березуцкому как игрок, не подходил ему»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев объяснил, почему в прошлом сезоне выступал за «Рубин» на правах аренды.

    — Почему у тебя не срослось с Алексеем Березуцким?

    — Наверное, я ему просто не подходил.

    — Чем? Получал от него обратную связь, в чем именно ты сбавил?

    — Как-то и не знаю причин. Не нравился ему как игрок, и все.

    — Тебе предъявляют за физподготовку: визуально словно выдыхаешься к 60-70-й минуте.

    — Это не проблема, а просто опыт накапливается — когда должен бежать, а когда остановиться и оставить силы под конец игры. Если их нет, ты не можешь ни здраво мыслить, ни работать с мячом — ничего. Чувствую, что этот опыт приходит.

    • 24-летний Кучаев – воспитанник ЦСКА.
    • За основную команду он провел 119 матчей, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1600

      кто там 30 минут назад

      Эх. Куча до той травмы был вообще классным игроком и думал что после Головы и он отправится в топ чемп. Ну надеюсь что ещё всё будет.

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