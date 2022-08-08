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    В «Боруссии» прокомментировали ситуацию с Шульцем, которому грозит тюрьма за избиение беременной девушки в живот

    Президент дортмундской «Боруссии» Райнхард Раубалль высказался о скандале с участием защитника команды Нико Шульца.

    • Футболисту грозит тюремное заключение.
    • Он подозревается в нанесении ударов по животу своей беременной подруге.

    «Я еще не разговаривал с Нико, но это нужно будет сделать. Надо изучить ситуацию и дать ему возможность объясниться.

    Отстранение Шульца? Давайте двигаться шаг за шагом. Когда что-то подобное появляется в СМИ, следует понять, правда это или ложь», – сказал Раубалль.

    Защитник «Боруссии» бил девушку в живот за две недели до родов: он оскорблял ее и просил стереть переписки с доказательствами

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    Источник: Welt

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