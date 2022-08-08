В «Боруссии» прокомментировали ситуацию с Шульцем, которому грозит тюрьма за избиение беременной девушки в живот

Президент дортмундской «Боруссии» Райнхард Раубалль высказался о скандале с участием защитника команды Нико Шульца.

Футболисту грозит тюремное заключение.

Он подозревается в нанесении ударов по животу своей беременной подруге.

«Я еще не разговаривал с Нико, но это нужно будет сделать. Надо изучить ситуацию и дать ему возможность объясниться.

Отстранение Шульца? Давайте двигаться шаг за шагом. Когда что-то подобное появляется в СМИ, следует понять, правда это или ложь», – сказал Раубалль.

Защитник «Боруссии» бил девушку в живот за две недели до родов: он оскорблял ее и просил стереть переписки с доказательствами