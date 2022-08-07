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    «Сочи» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии

    Нападающий белорусского «Энергетика-БГУ» Бобур Абдихоликов интересен «Сочи». Россияне уже начали работу над трансфером.

    «Пару недель назад «Сочи» вышел на окружение игрока. Вчера на игре «Энергетика» от них были люди, которые активно хотят подписать его, интересуются.

    В ближайшее время наступит серьезная стадия переговоров, посмотрим, какое будет предложение от «Сочи». Но у них есть конкуренты – клубы из второй Бундеслиги, чемпионатов Турции и Польши», – рассказал узбекистанский источник.

    • Абдихоликов лидирует в списке бомбардиров чемпионата Белоруссии (17 голов в 16 матчах).
    • Помимо голов узбекистанец сделал 5 ассистов.
    • 25-летний Абдихоликов играет в Минске с прошлого года, когда перешел из украинского «Руха».

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    Источник: Eurostavka

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