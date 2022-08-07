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    Чемпионат Украины могут проводить тайно

    Новый сезон УПЛ планируют начать 23 августа, но календаря до сих пор нет. Информацию по этому поводу дал журналист Игорь Цыганик.

    «Министерство чрезвычайных ситуаций попросило не анонсировать начало матчей и где они будут проходить в связи с угрозой теракта. Вопросов очень много. Мы сейчас требуем: «Мы хотим календарь УПЛ». Но мы его, может, и не узнаем. Может, будем узнавать его в последний момент», – сказал Цыганик.

    • Предыдущий сезон УПЛ прервали в феврале.
    • Победителем был объявлен «Шахтер».
    • Украинские клубы сейчас играют в квалификации еврокубков.

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    Источник: ютуб-канал Игоря Цыганика

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