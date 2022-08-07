Чемпионат Украины могут проводить тайно

Новый сезон УПЛ планируют начать 23 августа, но календаря до сих пор нет. Информацию по этому поводу дал журналист Игорь Цыганик.

«Министерство чрезвычайных ситуаций попросило не анонсировать начало матчей и где они будут проходить в связи с угрозой теракта. Вопросов очень много. Мы сейчас требуем: «Мы хотим календарь УПЛ». Но мы его, может, и не узнаем. Может, будем узнавать его в последний момент», – сказал Цыганик.