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Чемпионат Украины могут проводить тайно

7 августа 2022, 08:15
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Новый сезон УПЛ планируют начать 23 августа, но календаря до сих пор нет. Информацию по этому поводу дал журналист Игорь Цыганик.

«Министерство чрезвычайных ситуаций попросило не анонсировать начало матчей и где они будут проходить в связи с угрозой теракта. Вопросов очень много. Мы сейчас требуем: «Мы хотим календарь УПЛ». Но мы его, может, и не узнаем. Может, будем узнавать его в последний момент», – сказал Цыганик.

  • Предыдущий сезон УПЛ прервали в феврале.
  • Победителем был объявлен «Шахтер».
  • Украинские клубы сейчас играют в квалификации еврокубков.

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Источник: ютуб-канал Игоря Цыганика
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