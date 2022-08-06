Умяров, Промес и Соболев – в основе «Спартака»; у «Урала» выйдут Сунгатулин и Каштанов

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Спартака» на матч четвертого тура чемпионата России.
«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Быковский, Кузьмичeв, Эмерсон, Подберeзкин, Коновалов, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Каштанов.
Запасные: Ландаков, Емельянов, Герасимов, Мамин, Бевеев, Евсеев, Железнов, Гаджимурадов, Юшин, Бикфалви.
«Спартак»: Селихов, Чернов, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мозес, Мартинс, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Волков, Рассказов, Джикия, Маслов, Кофрие, Классен, Игнатов, Пруцев, Николсон, Зиньковский.
- Игра пройдет на «Екатеринбург Арене».
- Начало – в 15:00 мск.
- «Спартак» идет на 2-м месте в таблице РПЛ, «Урал» – на 16-м.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: сайт РПЛ