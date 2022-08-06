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    Умяров, Промес и Соболев – в основе «Спартака»; у «Урала» выйдут Сунгатулин и Каштанов

    Стали известны стартовые составы «Урала» и «Спартака» на матч четвертого тура чемпионата России.

    «Урал»: Помазун, Гогличидзе, Быковский, Кузьмичeв, Эмерсон, Подберeзкин, Коновалов, Егорычев, Сунгатулин, Мишкич, Каштанов.

    «Спартак»: Селихов, Чернов, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Денисов, Мозес, Мартинс, Промес, Соболев.

    • Игра пройдет на «Екатеринбург Арене».
    • Начало – в 15:00 мск.
    • «Спартак» идет на 2-м месте в таблице РПЛ, «Урал» – на 16-м.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: -281

      vsespartak01 2 минуты назад

      СПАРТАК!ЖДЕМ ПОБЕДУ!УДАЧИ!

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