«Он выбрал заработок вместо возможности быть звездой «Урала». Иванов – об Оздоеве

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о решении полузащитника Магомеда Оздоева перейти в турецкий «Карагюмрюк».
– История с Магомедом Оздоевым – что это было?
– Мы разговаривали с Магомедом. Но что делать, если у парня есть возможность заработать больше?
Он выбрал заработок вместо возможности быть звездой в «Урале». Предложили больше денег – и он поехал в Турцию. Вот и все.
– Уточню: разговаривали с Оздоевым на предмет перехода в «Урал»?
– Да, он был на нашей игре с ЦСКА. До этого общались с ним в гостинице. Он очень хорошее впечатление оставляет – во всем разбирается, интеллигентный парень.
Плюс все помнят, как он играл в «Рубине», «Зените». Но у нас не получилось – нет таких денег, которые ему, видимо, дали в Турции. Так бывает.
- Оздоев заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
- До этого он провел 4,5 сезона в «Зените».
- В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.
Источник: «Матч ТВ»