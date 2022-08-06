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    «Он выбрал заработок вместо возможности быть звездой «Урала». Иванов – об Оздоеве

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о решении полузащитника Магомеда Оздоева перейти в турецкий «Карагюмрюк».

    – История с Магомедом Оздоевым – что это было?

    – Мы разговаривали с Магомедом. Но что делать, если у парня есть возможность заработать больше?

    Он выбрал заработок вместо возможности быть звездой в «Урале». Предложили больше денег – и он поехал в Турцию. Вот и все.

    – Уточню: разговаривали с Оздоевым на предмет перехода в «Урал»?

    – Да, он был на нашей игре с ЦСКА. До этого общались с ним в гостинице. Он очень хорошее впечатление оставляет – во всем разбирается, интеллигентный парень.

    Плюс все помнят, как он играл в «Рубине», «Зените». Но у нас не получилось – нет таких денег, которые ему, видимо, дали в Турции. Так бывает.

    • Оздоев заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
    • До этого он провел 4,5 сезона в «Зените».
    • В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11600

      Вомбат 1 час назад

      Какие такие деньги ему "видимо дали в Турции", если бюджет Фатиха ровно вдвое меньше, чем бюджет Урала? В Турции очень велика разница в деньгах между грандами и клубами, которые борются за выживание. Не в разы, а в десятки раз.

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      Рейтинг: +2147

      spam2009 2 часа назад

      звезда Урала, ну такое себе, я бы тоже деньги выбрал

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