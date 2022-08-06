«Он выбрал заработок вместо возможности быть звездой «Урала». Иванов – об Оздоеве

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о решении полузащитника Магомеда Оздоева перейти в турецкий «Карагюмрюк».

– История с Магомедом Оздоевым – что это было?

– Мы разговаривали с Магомедом. Но что делать, если у парня есть возможность заработать больше?

Он выбрал заработок вместо возможности быть звездой в «Урале». Предложили больше денег – и он поехал в Турцию. Вот и все.

– Уточню: разговаривали с Оздоевым на предмет перехода в «Урал»?

– Да, он был на нашей игре с ЦСКА. До этого общались с ним в гостинице. Он очень хорошее впечатление оставляет – во всем разбирается, интеллигентный парень.

Плюс все помнят, как он играл в «Рубине», «Зените». Но у нас не получилось – нет таких денег, которые ему, видимо, дали в Турции. Так бывает.