Мойзес рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА в 2017 году

Новичок ЦСКА Мойзес рассказал, что мог перейти в московский клуб еще в 2017 году.
— Правда, что ты мог перейти к нам еще несколько лет назад?
— Клуб интересовался мной еще в 2017-м. К сожалению, тогда переговоры не увенчались успехом, но в этот раз все получилось, и я очень счастлив.
- ЦСКА арендовал бразильца с правом выкупа.
- Мойзес – левый защитник.
- Рыночная стоимость игрока – 1,6 миллиона евро.
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Источник: сайт ЦСКА