«На венгерском ни одного слова не выучил». Черчесов рассказал, как общается с футболистами

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о коммуникации с футболистами венгерского клуба.

– Ваш помощник Мирослав Ромащенко рассказывал, что венгерский язык очень сложный и он выучил буквально пару базовых слов. У вас как обстоят дела с изучением?

– У меня в этом плане хуже, чем у Мирослава. Честно признаюсь, на венгерском ни одного футбольного слова не выучил. Хватает английского и немецкого.