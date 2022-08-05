«На венгерском ни одного слова не выучил». Черчесов рассказал, как общается с футболистами

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о коммуникации с футболистами венгерского клуба.
– Ваш помощник Мирослав Ромащенко рассказывал, что венгерский язык очень сложный и он выучил буквально пару базовых слов. У вас как обстоят дела с изучением?
– У меня в этом плане хуже, чем у Мирослава. Честно признаюсь, на венгерском ни одного футбольного слова не выучил. Хватает английского и немецкого.
- В прошлом сезоне команда Станислава Черчесова выиграла чемпионат Венгрии и Кубок.
- «Ференцварош» играет в 3-м раунде квалификации ЛЧ с «Карабахом».
Источник: «Матч ТВ»