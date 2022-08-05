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  • «На венгерском ни одного слова не выучил». Черчесов рассказал, как общается с футболистами

«На венгерском ни одного слова не выучил». Черчесов рассказал, как общается с футболистами

5 августа 2022, 08:17
7

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о коммуникации с футболистами венгерского клуба.

– Ваш помощник Мирослав Ромащенко рассказывал, что венгерский язык очень сложный и он выучил буквально пару базовых слов. У вас как обстоят дела с изучением?

– У меня в этом плане хуже, чем у Мирослава. Честно признаюсь, на венгерском ни одного футбольного слова не выучил. Хватает английского и немецкого.

  • В прошлом сезоне команда Станислава Черчесова выиграла чемпионат Венгрии и Кубок.
  • «Ференцварош» играет в 3-м раунде квалификации ЛЧ с «Карабахом».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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vladimir-7
1659678117
Какой венгерский, Черчесов русский-то со словарем.
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Давид59
1659682125
Какой венгерский? Ему это явно не под силу. Могу представить какой у него английский. Все в тихую смеются наверное.
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Solist345345
1659684810
Зачем ему там венгерский, в основе команды один венгр выходит- вратарь. Всё!!!
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Axe111
1659687552
Как интересно
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alp
1659689590
походу у черчесова мозг к обучению вообще не приспособлен..
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rash1959
1659692934
Живёшь в стране _ надо уважать ее обычаи и язык. Нашел чем гордиться, своей тупостью. Когда вокруг разговор на одном языке, хочешь-не хочешь через месяц другой сам начинаешь понимать и общаться с людьми.
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