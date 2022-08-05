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    «На венгерском ни одного слова не выучил». Черчесов рассказал, как общается с футболистами

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о коммуникации с футболистами венгерского клуба.

    – Ваш помощник Мирослав Ромащенко рассказывал, что венгерский язык очень сложный и он выучил буквально пару базовых слов. У вас как обстоят дела с изучением?

    – У меня в этом плане хуже, чем у Мирослава. Честно признаюсь, на венгерском ни одного футбольного слова не выучил. Хватает английского и немецкого.

    • В прошлом сезоне команда Станислава Черчесова выиграла чемпионат Венгрии и Кубок.
    • «Ференцварош» играет в 3-м раунде квалификации ЛЧ с «Карабахом».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +633

      Solist345345 40 минут назад

      Зачем ему там венгерский, в основе команды один венгр выходит- вратарь. Всё!!!

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      Рейтинг: +5845

      Давид59 1 час назад

      Какой венгерский? Ему это явно не под силу. Могу представить какой у него английский. Все в тихую смеются наверное.

      0
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      Рейтинг: +24

      Житель планетв Земля 2 часа назад

      Хотя бы слов десять выучил бы.Из уважения к стране и людям среди которых живет...А так пренебрежение и снобизм получаются.

      2
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      Рейтинг: +25381

      vladimir-7 2 часа назад

      Какой венгерский, Черчесов русский-то со словарем.

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