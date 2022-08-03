В «Трабзонспоре» прокомментировали информацию об интересе к Ловрену

Президент «Трабзонспора» Ахмет Араоглу высказался об интересе к защитнику «Зенита» Деяну Ловрену. Сообщалось, что хорват был предложен турецкому клубу.

«Мы абсолютно не заинтересованы в Ловрене. Все новости об этом — чистая спекуляция», — сказал Араоглу.

Ловрен в этом сезоне провел 1 из 3 матчей.

До этого он не играл с декабря из-за травмы голеностопа.

Контракт балканца с клубом истекает в 2023 году.

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