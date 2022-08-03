Ловрена предложили чемпиону Турции

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Турецкий спортивный телеканал A Spor сообщил, что защитник «Зенита» Деян Ловрен может продолжить карьеру в Турции.
Игрок предложен действующему чемпиону страны «Трабзонспору».
- Ловрен в этом сезоне провел 1 из 3 матчей.
- До этого он не играл с декабря из-за травмы голеностопа.
- Контракт балканца с клубом истекает в 2023 году.
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