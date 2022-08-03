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    Ловрена предложили чемпиону Турции

    Турецкий спортивный телеканал A Spor сообщил, что защитник «Зенита» Деян Ловрен может продолжить карьеру в Турции.

    Игрок предложен действующему чемпиону страны «Трабзонспору».

    • Ловрен в этом сезоне провел 1 из 3 матчей.
    • До этого он не играл с декабря из-за травмы голеностопа.
    • Контракт балканца с клубом истекает в 2023 году.

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    Источник: A Spor

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      bato51 35 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +3034

      acor94 57 минут назад

      Но только при одном условии!

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      Рейтинг: +14683

      Fusballer > acor94 9 минут назад

      Это уже местным мемом стало)

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      Рейтинг: +4692

      Беспонтий 1 час назад

      давно пора уже примерить феску

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