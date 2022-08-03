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    «Другого результата не признают». Рахимов рассказал о задаче «Ференцвароша» Черчесова в ЛЧ

    Бывший тренер «Ахмат» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Ференцварошом», который тренирует Станислав Черчесов.

    «Это хорошая жеребьевка для «Ференцвароша». В Венгрии будут ждать выхода в групповой раунд, другой задачи нет. «Ференцварош» не признает другого результата, — сказал Рахимов.

    • 3 августа команды встретятся в Азербайджане, а через неделю – в Венгрии.
    • Победитель противостояния сыграет в раунде плей-офф с «Шерифом» или «Викторией» из Пльзени.

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    Источник: «Матч ТВ»

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