«Другого результата не признают». Рахимов рассказал о задаче «Ференцвароша» Черчесова в ЛЧ

Бывший тренер «Ахмат» Рашид Рахимов поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Карабахом» и «Ференцварошом», который тренирует Станислав Черчесов.

«Это хорошая жеребьевка для «Ференцвароша». В Венгрии будут ждать выхода в групповой раунд, другой задачи нет. «Ференцварош» не признает другого результата, — сказал Рахимов.