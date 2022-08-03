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    Семак: «Наивно верить, что из-за временной изоляции юные россияне сделают скачок и сразу станут звездами»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о развитии молодых российских футболистов.

    — А вы не считаете, что в условиях нынешней изоляции российского футбола тот же «Зенит» мог бы ограничить количество бразильцев и увеличить число доморощенных?

    — У каждого клуба своя стратегия. Кто-то вынужден или желает делать ставку на воспитание и прогресс подрастающего поколения. А кто-то нацелен на титулы, что не исключает введения в состав молодых, но не отменяет основной ставки на тех, кто сильнее и конкурентоспособнее на сегодняшний день.

    Вы думаете, что из-за временной изоляции юные россияне вот так в одночасье сделают скачок и станут звездами? Было бы прекрасно — но наивно в подобное верить. Другое дело, что надо еще больше сил и средств вкладывать в детско-юношеский футбол, вот здесь спорить бессмысленно!

    • ФИФА и УЕФА отстранили российский футбол от международных матчей.
    • Легионерам РПЛ дали право приостанавливать контракты до лета 2023 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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