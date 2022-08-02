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    Камано рассказал, кто из игроков «Локомотива» впечатлил его больше всех

    Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано высказался о своих одноклубниках.

    – Вы проводите в «Локомотиве» третий сезон, можете назвать одноклубника, который вас впечатлил больше всех?

    – На ум приходят несколько игроков, очень сложно кого-то выделить. У нас была фантастическая команда, когда мы выдали серию из 11-12 матчей без поражений.

    Если возьмем нынешний сезон, то впереди отмечу Вильсона Изидора, который привнес динамики в нашу игру, а на другом фланге очень опасен Керк.

    – Насколько важно для команды, что остался Дмитрий Баринов?

    – Баринов – сердце «Локомотива». Он неоспоримый лидер команды, один из ее столбов. Мы очень рады, что Бара с нами, потому что он фактически ведет нашу игру в середине поля, дает нам чувство надежности, ведет нас за собой.

    Его присутствие на поле придает всем остальным большую уверенность.

    • «Локо» занимает 12-е место в РПЛ.
    • У команды ни одной победы в 3 турах.

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    Источник: «Российская газета»

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