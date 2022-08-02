Камано рассказал, кто из игроков «Локомотива» впечатлил его больше всех

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано высказался о своих одноклубниках.

– Вы проводите в «Локомотиве» третий сезон, можете назвать одноклубника, который вас впечатлил больше всех?

– На ум приходят несколько игроков, очень сложно кого-то выделить. У нас была фантастическая команда, когда мы выдали серию из 11-12 матчей без поражений.

Если возьмем нынешний сезон, то впереди отмечу Вильсона Изидора, который привнес динамики в нашу игру, а на другом фланге очень опасен Керк.

– Насколько важно для команды, что остался Дмитрий Баринов?

– Баринов – сердце «Локомотива». Он неоспоримый лидер команды, один из ее столбов. Мы очень рады, что Бара с нами, потому что он фактически ведет нашу игру в середине поля, дает нам чувство надежности, ведет нас за собой.

Его присутствие на поле придает всем остальным большую уверенность.