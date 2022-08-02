Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Камано рассказал, кто из игроков «Локомотива» впечатлил его больше всех

Камано рассказал, кто из игроков «Локомотива» впечатлил его больше всех

2 августа 2022, 12:06

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано высказался о своих одноклубниках.

– Вы проводите в «Локомотиве» третий сезон, можете назвать одноклубника, который вас впечатлил больше всех?

– На ум приходят несколько игроков, очень сложно кого-то выделить. У нас была фантастическая команда, когда мы выдали серию из 11-12 матчей без поражений.

Если возьмем нынешний сезон, то впереди отмечу Вильсона Изидора, который привнес динамики в нашу игру, а на другом фланге очень опасен Керк.

– Насколько важно для команды, что остался Дмитрий Баринов?

– Баринов – сердце «Локомотива». Он неоспоримый лидер команды, один из ее столбов. Мы очень рады, что Бара с нами, потому что он фактически ведет нашу игру в середине поля, дает нам чувство надежности, ведет нас за собой.

Его присутствие на поле придает всем остальным большую уверенность.

  • «Локо» занимает 12-е место в РПЛ.
  • У команды ни одной победы в 3 турах.

Еще по теме:
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива» 1
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива» 7
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные» 6
Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Локомотив Камано Франсуа
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
2
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
1
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
9
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
2
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
15
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
6
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
9
Все новости
Все новости
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
2
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
14
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
6
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
3
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
9
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
4
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
10
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
3
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+