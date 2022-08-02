Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Натхо прокомментировал возможное возвращение в ЦСКА

    Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо высказался о возможном возвращении в московский клуб.

    «Вернусь ли я в Россию или ЦСКА, если пригласят? В футболе никогда не знаешь, что тебя ждет в будущем. Я счастлив своей ролью в «Партизане».

    Когда я уходил из ЦСКА, то мне предлагали остаться. Но я решил поменять условия, ведь долго играл в России. Но никогда не говори никогда. Посмотрим», — сказал Натхо.

    • Натхо играл за ЦСКА с 2014 по 2018 год, брал РПЛ.
    • До ЦСКА израильтянин выступал за «Рубин».
    • В феврале ему исполнилось 34 года.

    Новости по теме
    Натхо назвал сильные стороны новичка ЦСКА Зделара
    Карасев назвал самого нервного футболиста: «Он просто вспыхивал и разрушал судью» 4
    Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за 20-летнего Сосу 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:24
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11