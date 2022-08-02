Натхо прокомментировал возможное возвращение в ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо высказался о возможном возвращении в московский клуб.

«Вернусь ли я в Россию или ЦСКА, если пригласят? В футболе никогда не знаешь, что тебя ждет в будущем. Я счастлив своей ролью в «Партизане».

Когда я уходил из ЦСКА, то мне предлагали остаться. Но я решил поменять условия, ведь долго играл в России. Но никогда не говори никогда. Посмотрим», — сказал Натхо.